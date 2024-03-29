НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Великдень — 2024: розклад богослужінь у католицьких парафіях Ужгорода
ВЕЛИКДЕНЬСВЯТОЦеркваРегіони

Великдень — 2024: розклад богослужінь у католицьких парафіях Ужгорода

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Розклад богослужінь у католицьких парафіях Ужгорода
Ужгородський греко-католицький Катедральний собор. Фото: Getty Images

День Воскресіння Христового католики у 2024 році святкуватимуть 31 березня. Суспільне зібрало розклад Великодніх богослужінь у найбільших храмах міста Ужгород.

Ужгородський греко-католицький Катедральний собор

Розклад Великодніх богослужінь в греко-католицькому Катедральному соборі повідомили на сайті парафії.

  • Велика Субота, 30 березня. З 07:00 — Божественна літургія, о 09:00 — Єрусалимська утреня, о 16:00 — Велика вечірня з літургією Святого Василія Великого, о 23:30 — Північна Великої суботи.
  • Христове Воскресіння, 31 березня. З 00:00 — Пасхальна утреня, о 01:00 — Архієрейське освячення пасок, з 02:00 до 09:30 — через кожні пів години освячення пасок, о 07:00 — Божественна літургія, о 08:00 — Божественна літургія, о 09:30 — Архієрейська Божественна літургія, об 11:30 — Архієрейська Божественна літургія, о 14:00 — Божественна літургія, о 17:00 — Пасхальна Велика вечірня, о 18:00 — Божественна літургія.
  • Світлий понеділок, 1 квітня. О 06:30, 08:30 та 09:45 — Божественна літургія — мирування, об 11:15 — Пасхальний хресний обхід Собору, об 11:40, 14:00 — Божественна літургія — мирування, о 17:00 — Вечірня, о 18:00 — Божественна літургія — мирування.
  • Світлий вівторок, 2 квітня. О 06:30 — Божественна літургія, о 07:30 — Пасхальна утреня, о 08:30, 09:45 та 11:30 — Божественна літургія, о 17:00 — Вечірня, о 18:00 — Божественна літургія.

Адреса: площа А. Бачинського, 1.

Римо-католицький костел Святого Юрія

Розклад Великодніх богослужінь у костелі Святого Юрія повідомили на Facebook-сторінці парафії.

  • Велика/Свята субота, 30 березня. О 08:00 — ранкова літургія годин, освячення пасхальних кошиків. О 22:45 — Навечірня Пасхи Хрестової, процесія резурекційна, освячення пасхальних кошиків.
  • Воскресіння Господнє, 31 березня. Об 11:45 — свята меса українською мовою, о 13:30 — словацькою.

Адреса: вулиця Волошина, 9.

Підписуйтеся на Суспільне Ужгород: Facebook, YouTube, Telegram, Viber, Instagram, Threads

Топ дня
Війна новини 29 березня
Нічна ракетна атака на Україну, Росія готує новий наступ на травень-червень. 765 день війни. Онлайн Важливо
Володимир Зеленський
Зеленський подав декларацію за 2023 рік: що відомо про доходи президента
Володимир Зеленський
Данілов стане послом у Молдові — Зеленський Важливо
Верховна рада
Комітет завершив розгляд правок до законопроєкту про мобілізацію: нардепка розповіла, що буде далі Ексклюзивно
Юрій Федоренко, Ахіллес, 92 ОШБр
"Коли кажуть, за 36 місяців мобілізованих відпустять, хочеться кричати: "Не обманюйте" — командир "Ахіллесу" Федоренко

Вибір редакції
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Дізнайтесь більше
Освячення пасок для військових, м. Ужгород
У 2024 році на Закарпатті святкуватимуть Великдень двічі: чому українці святкують Пасху в різні дати
Виставка-конкурс "Світ писанки"
В Ужгороді вдесяте відкрили виставку-конкурс "Світ писанки"
Річка Уж
У Великодні вихідні 30-31 березня на Закарпатті буде +26 °C
У центрі Мукачева встановили експозицію з писанок
У центрі Мукачева встановили експозицію з писанок
На початок