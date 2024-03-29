День Воскресіння Христового католики у 2024 році святкуватимуть 31 березня. Суспільне зібрало розклад Великодніх богослужінь у найбільших храмах міста Ужгород.
Ужгородський греко-католицький Катедральний собор
Розклад Великодніх богослужінь в греко-католицькому Катедральному соборі повідомили на сайті парафії.
- Велика Субота, 30 березня. З 07:00 — Божественна літургія, о 09:00 — Єрусалимська утреня, о 16:00 — Велика вечірня з літургією Святого Василія Великого, о 23:30 — Північна Великої суботи.
- Христове Воскресіння, 31 березня. З 00:00 — Пасхальна утреня, о 01:00 — Архієрейське освячення пасок, з 02:00 до 09:30 — через кожні пів години освячення пасок, о 07:00 — Божественна літургія, о 08:00 — Божественна літургія, о 09:30 — Архієрейська Божественна літургія, об 11:30 — Архієрейська Божественна літургія, о 14:00 — Божественна літургія, о 17:00 — Пасхальна Велика вечірня, о 18:00 — Божественна літургія.
- Світлий понеділок, 1 квітня. О 06:30, 08:30 та 09:45 — Божественна літургія — мирування, об 11:15 — Пасхальний хресний обхід Собору, об 11:40, 14:00 — Божественна літургія — мирування, о 17:00 — Вечірня, о 18:00 — Божественна літургія — мирування.
- Світлий вівторок, 2 квітня. О 06:30 — Божественна літургія, о 07:30 — Пасхальна утреня, о 08:30, 09:45 та 11:30 — Божественна літургія, о 17:00 — Вечірня, о 18:00 — Божественна літургія.
Адреса: площа А. Бачинського, 1.
Римо-католицький костел Святого Юрія
Розклад Великодніх богослужінь у костелі Святого Юрія повідомили на Facebook-сторінці парафії.
- Велика/Свята субота, 30 березня. О 08:00 — ранкова літургія годин, освячення пасхальних кошиків. О 22:45 — Навечірня Пасхи Хрестової, процесія резурекційна, освячення пасхальних кошиків.
- Воскресіння Господнє, 31 березня. Об 11:45 — свята меса українською мовою, о 13:30 — словацькою.
Адреса: вулиця Волошина, 9.
Підписуйтеся на Суспільне Ужгород: Facebook, YouTube, Telegram, Viber, Instagram, Threads