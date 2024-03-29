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Як працює пошкоджена лікарня у Великій Писарівці на Сумщині
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Як працює пошкоджена лікарня у Великій Писарівці на Сумщині

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Внаслідок обстрілів у Великописарівській громаді на Сумщині була пошкоджена будівля місцевої лікарні. Як сьогодні працює медичний заклад — Суспільному розповів її директор Сергій Драгун.

За словами директора КНП "Великописарівська лікарня" Сергія Драгуна, загалом у медзакладі 89 працівників, 17 з яких залишилися в громаді. Лікарня працює в обмеженому режимі. Через евакуацію обладнання, послуги, які надавалися раніше, надаються не всі.

лікарня велика писарівка
Будівля Великописарівської лікарні. Фото: Суспільне Суми

“До закладу наразі звертається мало людей. Бувають дні, коли звернень немає зовсім, бо люди налякані і майже не виходять з домівок”, — каже лікар.

Лікарня працює на генераторі, а бензин, для його заправки доставляють з Охтирки. Для того, щоб працівники мали змогу отримувати зарплатню в повному обсязі, було запропоновано піти в тарифну відпустку. Адмінперсонал працює онлайн.

лікарня велика писарівка
ЛІкарня у Великій Писарівці. Фото: Суспільне Суми

Працює одна аптека. Коштовне обладнання — рентген, оргтехніку та нове зубопротезне обладнання вдалося своєчасно вивезти у безпечне місце. Коли відновиться електропостачання і буде зроблено ремонт, його повернуть до лікарні, додав лікар.

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