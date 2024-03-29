Що відомо про вихід РФ із "зернової угоди"

Росія 17 липня направила Туреччині, Україні та ООН заперечення щодо продовження "зернової угоди" і заявила, що без її участі угода припиняє дію 18 липня. Це зокрема передбачає, що Москва відкликає гарантії безпеки судноплавства, згортає морський гуманітарний коридор у північно-західній акваторії Чорного моря.

В ООН підтвердили отримання від Москви повідомлення про припинення участі в Чорноморській зерновій ініціативі.

Згодом президент Володимир Зеленський повідомив, що направив офіційні листи президенту Туреччини Ердогану та генсеку ООН Гутеррешу з пропозицією продовжити роботу "зернової угоди" або її аналога в тристоронньому форматі.

Як заявили у Міноборони РФ ввечері 19 липня, з 20 липня всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря в українські порти, розглядатимуться РФ як потенційні перевізники військових вантажів.

20 липня у Міноборони України попередили, що з 00:00 21 липня всі судна, які прямують в акваторії Чорного моря у напрямку морських портів РФ та українських морських портів, що перебувають на тимчасово окупованій Росією території, можуть розглядатися Україною, як такі, що перевозять вантажі воєнного призначення з усіма відповідними ризиками.

15 вересня з порту Одеси вийшов балкер PUMA. Він став п'ятим судном, що скористалося тимчасовим коридором. 4 вересня чотири судна, які вийшли з портів Одещини, вже пройшли шлях морського гуманітарного коридору.

1 жовтня з портів Чорноморськ та Південний на Одещині вийшли три балкери, навантажені агропродукцією та залізною рудою.

Тимчасовий коридор почав діяти з 8 серпня й першочергово використовується для евакуації суден, які перебували в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний на момент повномасштабного вторгнення РФ.