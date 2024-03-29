За сім місяців роботи українського коридору експортували 33,8 млн тонн вантажів. Це більше, ніж вдалось перевезти за рік "зернової ініціативи".
Про це 29 березня повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.
За словами міністра, українським коридором пройшло 1140 суден, які експортували 33,8 мільйона тонн вантажів до 40 країн світу. З них 23,1 мільйона тонн — продукція українських аграріїв.
"У перший місяць ми мали поодинокі суднозаходи, переважно вдалось вивести судна, заблоковані ще з початку повномасштабного вторгнення. Але наша команда приклала дуже багато зусиль, щоб кількість суден, які готові заходити в порти Великої Одеси та експортувати продукцію, зростала щомісяця", — розповів Олександр Кубраков.
Міністр зазначив, що наразі на підхід до портів Одеси, Чорноморська та Південного очікують 150 суден, які мають експортувати майже пʼять млн тонн вантажів. Він також зауважив, що Україна вийшла майже на довоєнні обсяги експорту з портів Великої Одеси.
Що відомо про вихід РФ із "зернової угоди"
Росія 17 липня направила Туреччині, Україні та ООН заперечення щодо продовження "зернової угоди" і заявила, що без її участі угода припиняє дію 18 липня. Це зокрема передбачає, що Москва відкликає гарантії безпеки судноплавства, згортає морський гуманітарний коридор у північно-західній акваторії Чорного моря.
В ООН підтвердили отримання від Москви повідомлення про припинення участі в Чорноморській зерновій ініціативі.
Згодом президент Володимир Зеленський повідомив, що направив офіційні листи президенту Туреччини Ердогану та генсеку ООН Гутеррешу з пропозицією продовжити роботу "зернової угоди" або її аналога в тристоронньому форматі.
Як заявили у Міноборони РФ ввечері 19 липня, з 20 липня всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря в українські порти, розглядатимуться РФ як потенційні перевізники військових вантажів.
20 липня у Міноборони України попередили, що з 00:00 21 липня всі судна, які прямують в акваторії Чорного моря у напрямку морських портів РФ та українських морських портів, що перебувають на тимчасово окупованій Росією території, можуть розглядатися Україною, як такі, що перевозять вантажі воєнного призначення з усіма відповідними ризиками.
15 вересня з порту Одеси вийшов балкер PUMA. Він став п'ятим судном, що скористалося тимчасовим коридором. 4 вересня чотири судна, які вийшли з портів Одещини, вже пройшли шлях морського гуманітарного коридору.
1 жовтня з портів Чорноморськ та Південний на Одещині вийшли три балкери, навантажені агропродукцією та залізною рудою.
Тимчасовий коридор почав діяти з 8 серпня й першочергово використовується для евакуації суден, які перебували в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний на момент повномасштабного вторгнення РФ.
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