НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
За сім місяців роботи українського коридору експортували більше, ніж за рік "зернової ініціативи" — Кубраков
Зернова угодаЗерноВторгнення Росії в УкраїнуРегіони

За сім місяців роботи українського коридору експортували більше, ніж за рік "зернової ініціативи" — Кубраков

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Балкер SKY GATE, який перевозив пшеницю для Нігерії, 8 лютого 2024
Балкер SKY GATE, який перевозив пшеницю для Нігерії, 8 лютого 2024. Фото: Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України

За сім місяців роботи українського коридору експортували 33,8 млн тонн вантажів. Це більше, ніж вдалось перевезти за рік "зернової ініціативи".

Про це 29 березня повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

За словами міністра, українським коридором пройшло 1140 суден, які експортували 33,8 мільйона тонн вантажів до 40 країн світу. З них 23,1 мільйона тонн — продукція українських аграріїв.

"У перший місяць ми мали поодинокі суднозаходи, переважно вдалось вивести судна, заблоковані ще з початку повномасштабного вторгнення. Але наша команда приклала дуже багато зусиль, щоб кількість суден, які готові заходити в порти Великої Одеси та експортувати продукцію, зростала щомісяця", — розповів Олександр Кубраков.

Міністр зазначив, що наразі на підхід до портів Одеси, Чорноморська та Південного очікують 150 суден, які мають експортувати майже пʼять млн тонн вантажів. Він також зауважив, що Україна вийшла майже на довоєнні обсяги експорту з портів Великої Одеси.

Що відомо про вихід РФ із "зернової угоди"

Росія 17 липня направила Туреччині, Україні та ООН заперечення щодо продовження "зернової угоди" і заявила, що без її участі угода припиняє дію 18 липня. Це зокрема передбачає, що Москва відкликає гарантії безпеки судноплавства, згортає морський гуманітарний коридор у північно-західній акваторії Чорного моря.

В ООН підтвердили отримання від Москви повідомлення про припинення участі в Чорноморській зерновій ініціативі.

Згодом президент Володимир Зеленський повідомив, що направив офіційні листи президенту Туреччини Ердогану та генсеку ООН Гутеррешу з пропозицією продовжити роботу "зернової угоди" або її аналога в тристоронньому форматі.

Як заявили у Міноборони РФ ввечері 19 липня, з 20 липня всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря в українські порти, розглядатимуться РФ як потенційні перевізники військових вантажів.

20 липня у Міноборони України попередили, що з 00:00 21 липня всі судна, які прямують в акваторії Чорного моря у напрямку морських портів РФ та українських морських портів, що перебувають на тимчасово окупованій Росією території, можуть розглядатися Україною, як такі, що перевозять вантажі воєнного призначення з усіма відповідними ризиками.

15 вересня з порту Одеси вийшов балкер PUMA. Він став п'ятим судном, що скористалося тимчасовим коридором. 4 вересня чотири судна, які вийшли з портів Одещини, вже пройшли шлях морського гуманітарного коридору.

1 жовтня з портів Чорноморськ та Південний на Одещині вийшли три балкери, навантажені агропродукцією та залізною рудою.

Тимчасовий коридор почав діяти з 8 серпня й першочергово використовується для евакуації суден, які перебували в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний на момент повномасштабного вторгнення РФ.

Читайте нас у Telegram, Viber, Facebook та Instagram: головні новини Одеси та області

Топ дня
Війна новини 29 березня
Нічна ракетна атака на Україну, Росія готує новий наступ на травень-червень. 765 день війни. Онлайн Важливо
Володимир Зеленський
Зеленський подав декларацію за 2023 рік: що відомо про доходи президента
Володимир Зеленський
Данілов стане послом у Молдові — Зеленський Важливо
Верховна рада
Комітет завершив розгляд правок до законопроєкту про мобілізацію: нардепка розповіла, що буде далі Ексклюзивно
Юрій Федоренко, Ахіллес, 92 ОШБр
"Коли кажуть, за 36 місяців мобілізованих відпустять, хочеться кричати: "Не обманюйте" — командир "Ахіллесу" Федоренко

Вибір редакції
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Дізнайтесь більше
Понад тисячу кораблів вийшли з українських чорноморських портів через гуманітарний коридор — Брінк
Понад тисячу кораблів вийшли з українських чорноморських портів через гуманітарний коридор — Брінк
Зеленський
Зеленський 8 березня відвідає Туреччину
Олександр Кубраков
"Більше, ніж очікувалося". Кубраков заявив про збільшення податкових надходжень до держбюджету на понад 25%
Зерно з Кіровоградщини прямує морем до Африки
Зерно з Кіровоградщини прямує морем до Африки
На початок