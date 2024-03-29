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На Кіровоградщині вперше з початку повномасштабної війни відбулося зариблення Дніпра
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На Кіровоградщині вперше з початку повномасштабної війни відбулося зариблення Дніпра

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Зариблення Дніпра на Кіровоградщині
Перше зариблення Дніпра на Кіровоградщині за час повномасштабної війни відбулось 28 березня 2024 року. Фото: Facebook Полтавської ОВА

У річку Дніпро на території селища Власівка Світловодської громади Олександрійського району Кіровоградської області випустили шість тонн риби. Зариблення відбулось вперше з початку повномасштабної війни.

Голова Світловодської громади Андрій Маліцький розповів Суспільному, що в річку випустили чотири тонни товстолоба та дві тонни тони коропа. Це майже 20 тисяч мальків, вага яких коливається в межах 160-400 грамів.

"Робили це спільно з Полтавською ОВА та підприємством "Світловодське кар’єроуправління". Мета – очищення водойми від надлишкової зелені та збереження біоресурсів".
На Кіровоградщині вперше з початку повномасштабної війни відбулося зариблення Дніпра
Зариблення Дніпра у Власівці Світловодської громади, 28 березня 2024 року. Фото: Facebook Полтавської ОВА

Зі слів голови громади, зариблення відбулось коштом кар’єроуправління, оскільки, згідно з законодавством, підприємства, що займаються видобутком піску, мають відшкодовувати державі втрату риби. Витратили 360 тисяч гривень.

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