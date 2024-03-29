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Може впасти рекламний щит: на частині вулиці Вокзальній у Чернівцях частково обмежили рух автомобілів
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Може впасти рекламний щит: на частині вулиці Вокзальній у Чернівцях частково обмежили рух автомобілів

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поліція чернівці
Навпроти будинку №66 частково обмежили рух авто. Патрульна поліція області

На частині вулиці Вокзальній у Чернівцях частково обмежили рух автомобілів. Зробили це, бо на одній з ділянок є ймовірність падіння рекламного щита.

Про це повідомили у Telegram патрульної поліції області.

Рух автомобілів частково обмежили на ділянці навпроти будинку №66А. Там зараз працюють патрульні.

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