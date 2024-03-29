У Запоріжжі в трьох районах міста, що зазнали атаки безпілотників РФ 28 березня, люди разом із волонтерами, комунальниками, рятувальниками розбирають завали, наводять лад у помешканнях та оговтуються від пережитого.

Як усувають наслідки обстрілів — бачили журналісти Суспільного.

Ліквідація наслідків обстрілу 28 березня 2024 року, Запоріжжя. Фото: Суспільне Запоріжжя

Допомагають відновити пошкоджені оселі волонтери запорізького осередку добровольчого будівельного батальйону “Добробат”. Зокрема, нині ремонтують у двох будинках зруйновані дахи, потім перейдуть на інші, розповів керівник Андрій Разін:

"Розчистили подвір'я від уламків та зараз підвезли матеріал будемо перекривати дахи. Закінчимо ці 2 будинки, будемо переходити на інші. Ми робимо ремонт вікон, заміну вікон, ремонт парканів, дах, ремонтуємо укріплення. Тобто те, що можливо нагально відновити те, що не стосується капітального будівництва".

Андрій Разін, керівник запорізького осередку будівельного батальйону"Добробат". Фото: Суспільне Запоріжжя

Ліквідація наслідків обстрілу 28 березня 2024 року, Запоріжжя. Фото: Суспільне Запоріжжя

Ліквідація наслідків обстрілу 28 березня 2024 року, Запоріжжя. Фото: Суспільне Запоріжжя

Ліквідація наслідків обстрілу 28 березня 2024 року, Запоріжжя. Фото: Суспільне Запоріжжя

Будинки після обстрілу РФ 28 березня 2024. Фото: Суспільне Запоріжжя

Будинки після обстрілу РФ 28 березня 2024. Фото: Суспільне Запоріжжя

Будинки після обстрілу РФ 28 березня 2024. Фото: Суспільне Запоріжжя

Демонтують зруйновані будинки, а також вивозять сміття, латають покрівлі й рятувальники, зазначає командир аварійно-рятувального відділення аварійної-рятувальної служби Євген Тіморін:

"Все, що не підлягає відновленню, буде прибиратися. Ті, які можна врятувати і відремонтувати, накриваються плівкою, і будуть чекати, поки завезуть будівельні матеріали, і будуть ремонтувати. Треба 2-3 дні, щоб навести лад на участку та почати ремонтувати ті будівлі, які ще залишились".

Євген Тіморін, командир аварійно-рятувального відділення аварійної-рятувальної служби. Фото: Суспільне Запоріжжя

У Запоріжжі усувають наслідки обстрілів, 29 березня 2024. Фото: Суспільне Запоріжжя

У Запоріжжі усувають наслідки обстрілів, 29 березня 2024. Фото: Суспільне Запоріжжя

У Запоріжжі усувають наслідки обстрілів, 29 березня 2024. Фото: Суспільне Запоріжжя

Наслідки обстрілів, Запоріжжя, 29 березня 2024. Фото: Суспільне Запоріжжя

Наслідки обстрілів, Запоріжжя, 29 березня 2024. Фото: Суспільне Запоріжжя

Суспільне повідомляло, що 28 березня Запоріжжя атакували російські безпілотники, попередньо типу "Shahed". Внаслідок атаки руйнувань зазнали приватні будинки у трьох районах міста – Заводському, Комунарському та Шевченківському. Дві людини дістали поранень.

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