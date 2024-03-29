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У Запоріжжі тривають роботи з ліквідації наслідків російської атаки безпілотників: фоторепортаж
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У Запоріжжі тривають роботи з ліквідації наслідків російської атаки безпілотників: фоторепортаж

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Запоріжжя, наслідки обстрілів 28 березня 2024
Наслідки обстрілу РФ 28 березня 2024. Фото: Суспільне Запоріжжя

У Запоріжжі в трьох районах міста, що зазнали атаки безпілотників РФ 28 березня, люди разом із волонтерами, комунальниками, рятувальниками розбирають завали, наводять лад у помешканнях та оговтуються від пережитого.

Як усувають наслідки обстрілів — бачили журналісти Суспільного.

як у Запоріжжі відновлюють оселі після обстрілів
Ліквідація наслідків обстрілу 28 березня 2024 року, Запоріжжя. Фото: Суспільне Запоріжжя

Допомагають відновити пошкоджені оселі волонтери запорізького осередку добровольчого будівельного батальйону “Добробат”. Зокрема, нині ремонтують у двох будинках зруйновані дахи, потім перейдуть на інші, розповів керівник Андрій Разін:

"Розчистили подвір'я від уламків та зараз підвезли матеріал будемо перекривати дахи. Закінчимо ці 2 будинки, будемо переходити на інші. Ми робимо ремонт вікон, заміну вікон, ремонт парканів, дах, ремонтуємо укріплення. Тобто те, що можливо нагально відновити те, що не стосується капітального будівництва".
як у Запоріжжі відновлюють оселі після обстрілів
Андрій Разін, керівник запорізького осередку будівельного батальйону"Добробат". Фото: Суспільне Запоріжжя

як у Запоріжжі відновлюють оселі після обстрілів
Ліквідація наслідків обстрілу 28 березня 2024 року, Запоріжжя. Фото: Суспільне Запоріжжя

як у Запоріжжі відновлюють оселі після обстрілів
Ліквідація наслідків обстрілу 28 березня 2024 року, Запоріжжя. Фото: Суспільне Запоріжжя

як у Запоріжжі відновлюють оселі після обстрілів
Ліквідація наслідків обстрілу 28 березня 2024 року, Запоріжжя. Фото: Суспільне Запоріжжя

як у Запоріжжі відновлюють оселі після обстрілів
Будинки після обстрілу РФ 28 березня 2024. Фото: Суспільне Запоріжжя

як у Запоріжжі відновлюють оселі після обстрілів
Будинки після обстрілу РФ 28 березня 2024. Фото: Суспільне Запоріжжя

як у Запоріжжі відновлюють оселі після обстрілів
Будинки після обстрілу РФ 28 березня 2024. Фото: Суспільне Запоріжжя

Демонтують зруйновані будинки, а також вивозять сміття, латають покрівлі й рятувальники, зазначає командир аварійно-рятувального відділення аварійної-рятувальної служби Євген Тіморін:

"Все, що не підлягає відновленню, буде прибиратися. Ті, які можна врятувати і відремонтувати, накриваються плівкою, і будуть чекати, поки завезуть будівельні матеріали, і будуть ремонтувати. Треба 2-3 дні, щоб навести лад на участку та почати ремонтувати ті будівлі, які ще залишились".
як у Запоріжжі відновлюють оселі після обстрілів
Євген Тіморін, командир аварійно-рятувального відділення аварійної-рятувальної служби. Фото: Суспільне Запоріжжя

як у Запоріжжі відновлюють оселі після обстрілів
У Запоріжжі усувають наслідки обстрілів, 29 березня 2024. Фото: Суспільне Запоріжжя

як у Запоріжжі відновлюють оселі після обстрілів
У Запоріжжі усувають наслідки обстрілів, 29 березня 2024. Фото: Суспільне Запоріжжя

як у Запоріжжі відновлюють оселі після обстрілів
У Запоріжжі усувають наслідки обстрілів, 29 березня 2024. Фото: Суспільне Запоріжжя

як у Запоріжжі відновлюють оселі після обстрілів
Наслідки обстрілів, Запоріжжя, 29 березня 2024. Фото: Суспільне Запоріжжя

як у Запоріжжі відновлюють оселі після обстрілів
Наслідки обстрілів, Запоріжжя, 29 березня 2024. Фото: Суспільне Запоріжжя

Суспільне повідомляло, що 28 березня Запоріжжя атакували російські безпілотники, попередньо типу "Shahed". Внаслідок атаки руйнувань зазнали приватні будинки у трьох районах міста – Заводському, Комунарському та Шевченківському. Дві людини дістали поранень.

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