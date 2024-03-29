МАГАТЕ не надають доступ перевірити чи є військова техніка РФ на ЗАЕС

Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), які працюють на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС), через відсутність доступу не можуть потрапити до всіх зон станції, аби перевірити інформацію про присутність російських військових та техніки в одному з турбінних залів атомної станції. Також команда агенції повідомила, що протягом останнього тижня продовжували щодня чути вибухи на різних відстанях від станції.

Про це йдеться у в пресрелізі від 29 березня на сайті агенції.

Зазначається, що експертам агенції досі не забезпечили своєчасний та належний доступ до всіх зон, важливих для ядерної безпеки, включаючи деякі частини турбінних залів, ізолювальні ворота водойми-охолоджувача ЗАЕС та відкритий розподільний пункт 330 кВ на сусідній Запорізькій ТЕС.

"МАГАТЕ відомо про повідомлення в соціальних мережах і зображення, пов’язані з присутністю військ і техніки в одному з турбінних залів ЗАЕС. Про наявність таких автомобілів у турбінних залах ЗАЕС гендиректор повідомляв у попередніх звітах", — йдеться у звіті агенції.

Так, в пресрелізі агенції від восьмого березня зазначається, що експерти МАГАТЕ відвідали турбінний зал реакторного блоку №1, де спостерігали загалом п'ятнадцять машин, проте там було відсутнє важке озброєння.

У пресрелізі МАГАТЕ від 28 березня також йдеться про те, що експерти агентства, які перебувають на майданчику, протягом останнього тижня щодня чули вибухи на різних відстанях від станції.

"За словами експертів, кілька разів звуки лунали поблизу станції, імовірно, від артилерійського вогню. В ніч проти 22 березня та вчора (27 березня – ред.) було чути вогонь стрілецької зброї неподалік. Крім того, вчора на місці спрацював сигнал авіаційного нальоту, що відклало запланований візит команди МАГАТЕ на сховище сухого відпрацьованого палива ЗАЕС до кінця дня», – йдеться в тексті.

Фахівці МАГАТЕ повідомили, що цього тижня не зафіксували витоків рідини чи слідів борної кислоти.

Що відомо про присутність місії МАГАТЕ на Запорізькій АЕС

Міжнародне агентство з атомної енергії створили у 1957 році як структуру, яка мала запобігти розповсюдженню ядерної зброї та технології з її виготовлення. Іншою її функцією став контроль за мирним використанням атомної енергії у світі, зокрема створення стандартів ядерної безпеки.

Керівними органами МАГАТЕ є Секретаріат, Генеральна конференція та Рада керівників. Нині генеральним директором є аргентинець Рафаель Гроссі. Він має 6 заступників.

7 березня 2024 року МАГАТЕ схвалили проєкт резолюції про термінове повернення Запорізької АЕС під повний контроль України;

1 березня 2024 року експерти МАГАТЕ вкотре повідомили, що чули вибухи та постріли неподалік тимчасово захопленої ЗАЕС;

7 лютого 2024 року Рафаель Гроссі відвідав тимчасово окуповану ЗАЕС;

2 лютого 2024 року на тимчасово захопленій ЗАЕС з першого лютого 2024 року працівникам українського "Енергоатома", які не підписали договори з "Росатомом", заборонили доступ до ЗАЕС.

19 січня у МАГАТЕ повідомили, що російська армія знову замінувала окуповану нею Запорізьку АЕС. Зазначається, що вибухові пристрої розташовані між внутрішньою та зовнішньою огорожею навколо електростанції, що є несумісним зі стандартами безпеки, заявив керівник МАГАТЕ Рафаель Гроссі. Торік у листопаді ЗАЕС була розмінована.

17 січня експертам МАГАТЕ надали доступ до шостого енергоблока. Проте знов було відмовлено у доступі до деяких частин машинного залу.

3 січня у МАГАТЕ повідомили, що експертам не дали доступу до деяких залів енергоблоків Запорізької АЕС.

5 грудня На ЗАЕС відбулась чотирнадцята ротація місії МАГАТЕ. Про це повідомив Олександр Тарнавський, командувач ОСУВ "Таврія".

3 листопада пресслужба Державної інспекції ядерного регулювання України повідомила про успішно проведену чергову ротацію місії МАГАТЕ на тимчасово окупованій ЗАЕС. Це вже 14 група експертів Агенції від початку встановлення постійної моніторингової місії.

3 жовтня генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі повідомив про успішно проведену ротацію;

28 вересня Володимир Зеленський повідомив, що Україна ввійшла до Ради керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії на 2023-2025 роки;

25 вересня Генеральна конференція МАГАТЕ затвердила призначення Рафаеля Гроссі генеральним директором агентства на наступні чотири роки, який починається на початку грудня 2023 року;

Під час одинадцятої ротації представників МАГАТЕ на ЗАЕС, українські сапери знешкодили п'ять російських протипіхотних мін на шляху місії;

2 вересня МАГАТЕ успішно провела одинадцяту ротацію групи експертів на Запорізькій АЕС;

2 березня 2023 року на Запорізькій атомній електростанції відбулася шоста ротація групи експертів МАГАТЕ;

4 листопада 2022 року на Запорізькій АЕС відбулася друга ротація експертів МАГАТЕ;

7 жовтня 2022 року МАГАТЕ вдвічі збільшує кількість своїх експертів на Запорізькій АЕС. Так, відбулася перша ротація . Відтоді на ЗАЕС присутні четверо представників МАГАТЕ;

. Відтоді на ЗАЕС присутні четверо представників МАГАТЕ; 1 вересня 2022 року місія МАГАТЕ прибула на Запорізьку АЕС. До складу місії входять експерти з Польщі, Литви, Сербії, Китаю, Франції та інших країн. Представників Британії, США та Росії у ній немає.

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