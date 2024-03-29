У Вінниці затвердили назви нових вулиць. З’явиться провулок Галицької Армії, вулиці Андрія Сороки, Андрія Долгова та сквери Людвиківка і Долинки. Таке рішення прийняли сесії міської ради 29 березня.
Що зміниться
- проєктна вулиця у межах 10-го мікрорайону буде названа на честь загиблого нацгвардійця, Героя України Андрія Сороки;
- вулиця в приватному секторі навпроти мікрорайону Академічний матиме ім'я Андрія Долгова, військовослужбовця спецпідрозділу СБУ;
- один з провулків міста отримав назву – провулок Галицької Армії (район Замостя);
- два проєктні сквери матимуть давні назви: Людвиківка (новостворений 10-й мікрорайон) та Долинки (перехрестя вулиць Хмельницьке шосе та Праведників світу).
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