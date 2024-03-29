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Провулок Галицької Армії, вулиці Андрія Сороки та Андрія Долгова: у Вінниці перейменують вулиці
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Провулок Галицької Армії, вулиці Андрія Сороки та Андрія Долгова: у Вінниці перейменують вулиці

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У Вінниці перейменують вулиці
Вінниця . Суспільне Вінниця

У Вінниці затвердили назви нових вулиць. З’явиться провулок Галицької Армії, вулиці Андрія Сороки, Андрія Долгова та сквери Людвиківка і Долинки. Таке рішення прийняли сесії міської ради 29 березня.

Що зміниться

  • проєктна вулиця у межах 10-го мікрорайону буде названа на честь загиблого нацгвардійця, Героя України Андрія Сороки;
  • вулиця в приватному секторі навпроти мікрорайону Академічний матиме ім'я Андрія Долгова, військовослужбовця спецпідрозділу СБУ;
  • один з провулків міста отримав назву – провулок Галицької Армії (район Замостя);
  • два проєктні сквери матимуть давні назви: Людвиківка (новостворений 10-й мікрорайон) та Долинки (перехрестя вулиць Хмельницьке шосе та Праведників світу).

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