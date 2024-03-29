Трінклера — на Джуса: у Харкові обговорюють варіанти перейменування 18 топонімів

У Харкові 29 березня оголосили громадське обговорення 18 топонімів, які планують перейменувати. Обговорення триває до 30 березня.
Про це повідомила пресслужба міської ради.
"Харків'янам пропонують перейменувати низку вулиць, назви яких пов'язані з країною-агресором", — сказано у повідомленні.
Серед пропозицій до перейменування у Харкові:
- Алтайський провулок — на Вітряний провулок;
- Байкальська вулиця — Сніжна вулиця;
- Бакуліна вулиця — на Євгенія Єніна вулиця;
- Біломорська вулиця — Фінська вулиця;
- Владивостоцька вулиця — на Шведська вулиця;
- Владивостоцький провулок — на Скандинавський провулок;
- Владивостоцький в’їзд — на Лірницький в'їзд;
- Ельбруський провулок — на Буковельський провулок;
- Єльнінський провулок — на Барвистий провулок;
- Іжевська вулиця — на Ромашкова вулиця;
- Іжевський провулок — на Ромашковий провулок;
- Іртиська вулиця — на Мерлинська вулиця;
- Іртиський провулок — на Чепельський провулок;
- Кольський провулок — Червоної Рути провулок;
- Красноуральська вулиця — Низинна вулиця;
- Кронштадтська вулиця — Литовська вулиця;
- Кронштадтський провулок — на Чумацький провулок;
- Трінклера в’їзд — Джуса в’їзд.
Подати пропозиції (зауваження) щодо перейменування топонімів можна, надіславши листа за адресою: пл. Конституції, 7; електронною поштою: [email protected] або за тел.: (057) 760-79-68.
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