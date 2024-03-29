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Трінклера — на Джуса: у Харкові обговорюють варіанти перейменування 18 топонімів
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Трінклера — на Джуса: у Харкові обговорюють варіанти перейменування 18 топонімів

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Андрій "Джус" Пільщиков
Андрій "Джус" Пільщиков. Загиблий пілот Андрій Пільщиков з позивним "Джус". Фото: Олександр Маслов/Instagram

У Харкові 29 березня оголосили громадське обговорення 18 топонімів, які планують перейменувати. Обговорення триває до 30 березня.

Про це повідомила пресслужба міської ради.

"Харків'янам пропонують перейменувати низку вулиць, назви яких пов'язані з країною-агресором", — сказано у повідомленні.

Серед пропозицій до перейменування у Харкові:

  • Алтайський провулок — на Вітряний провулок;
  • Байкальська вулиця — Сніжна вулиця;
  • Бакуліна вулиця — на Євгенія Єніна вулиця;
  • Біломорська вулиця — Фінська вулиця;
  • Владивостоцька вулиця — на Шведська вулиця;
  • Владивостоцький провулок — на Скандинавський провулок;
  • Владивостоцький в’їзд — на Лірницький в'їзд;
  • Ельбруський провулок — на Буковельський провулок;
  • Єльнінський провулок — на Барвистий провулок;
  • Іжевська вулиця — на Ромашкова вулиця;
  • Іжевський провулок — на Ромашковий провулок;
  • Іртиська вулиця — на Мерлинська вулиця;
  • Іртиський провулок — на Чепельський провулок;
  • Кольський провулок — Червоної Рути провулок;
  • Красноуральська вулиця — Низинна вулиця;
  • Кронштадтська вулиця — Литовська вулиця;
  • Кронштадтський провулок — на Чумацький провулок;
  • Трінклера в’їзд — Джуса в’їзд.

Подати пропозиції (зауваження) щодо перейменування топонімів можна, надіславши листа за адресою: пл. Конституції, 7; електронною поштою: [email protected] або за тел.: (057) 760-79-68.

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