У ніч на 29 березня на території Полтавщини українській військові знищили безпілотники "Shahed-136/131". У цей час в області оголошували про повітряну тривогу.
Як повідомили на офіційній Facebook-сторінці Повітряного командування "Схід", над Полтавською областю знищили БпЛА. Їх випустили російські військові.
Загалом в межах зони відповідальності повітряного командування в Полтавській, Дніпропетровській та Харківській областях збили 16 БпЛА "Shahed-136/131", 7 крилатих ракет типу Х-101/555, 4 типу Іскандер-К та керовану авіаційну ракету Х-59, йдеться в повідомленні.
Про БпЛА, які фіксували на території Полтавщини, повідомляв уночі начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін. За його даними, влучань або руйнувань на території області не зафіксовано. Жертв та постраждалих немає.
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