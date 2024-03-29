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На Полтавщині у ніч на 29 березня збили БпЛА: що відомо
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На Полтавщині у ніч на 29 березня збили БпЛА: що відомо

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У ніч на 29 березня на території Полтавщини українській військові знищили безпілотники "Shahed-136/131". У цей час в області оголошували про повітряну тривогу.

Як повідомили на офіційній Facebook-сторінці Повітряного командування "Схід", над Полтавською областю знищили БпЛА. Їх випустили російські військові.

Загалом в межах зони відповідальності повітряного командування в Полтавській, Дніпропетровській та Харківській областях збили 16 БпЛА "Shahed-136/131", 7 крилатих ракет типу Х-101/555, 4 типу Іскандер-К та керовану авіаційну ракету Х-59, йдеться в повідомленні.

Про БпЛА, які фіксували на території Полтавщини, повідомляв уночі начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін. За його даними, влучань або руйнувань на території області не зафіксовано. Жертв та постраждалих немає.

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