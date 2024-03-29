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"Біда на всіх одна, тому допомагаємо всім". Історія волонтерки з Сум Алли Літвінової
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"Біда на всіх одна, тому допомагаємо всім". Історія волонтерки з Сум Алли Літвінової

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Волонтерка Алла Літвінова з Сум за покликанням грумер. Після російського повномасштабного вторгнення в Україну, вирішила узятися ще й за волонтерство. Допомагає військовим. А ще — тваринам, чиї господарі виїхали із зони бойових дій.

"Я наводжу красоту тваринкам. До війни цим займалась, а зараз ми опікуємось тими тваринами, які стали тягарем для людей. Люди виїхали, а їх покинули, але вони не винні в цьому і самі про себе не потурбуються", — говорить волонтерка.

"Біда на всіх одна, тому допомагаємо всім". Історія волонтерки з Сум Алли Літвінової
Волонтерка Алла Літвінова. Фото з особистого архіву Алли Літвінової

Жінка додає: понад рік займається волонтерством у благодійному фонді "Сумщина —незламний форпост" — забезпечує їжею покинутих тварин.

"Люди знаходять нас самі. Звертаються люди, які знаходяться на прикордонні і забрали цих тварин до себе. А годувати ж їх треба. А є такі тварини, яких не забрали і люди виїжджають. Почалося з того, що звернулись за допомогою. А ми, в свою чергу, звертаємось далі. Шукаємо, хто нам може допомогти. Коли я написала звернення про допомогу, у нас було зовсім мало часу, за тиждень потрібно було зібрати дуже багато, бо не гнатимеш же машину з одним мішком. І треба було зібрати і люди відгукнулися. Несли люди корми. Хто що міг те і приносив. А ми, своєю чергою, передали далі на прикордоння", — розповідає жінка.

"Біда на всіх одна, тому допомагаємо всім". Історія волонтерки з Сум Алли Літвінової
Волонтерка Алла Літвінова. Фото з особистого архіву Алли Літвінової

Волонтерство, каже пані Алла, це не тільки про порятунок тварин: "Коли ти зустрічаєшся з людиною, яка втратила все і ти думаєш, як з цією людиною себе повести… Але люди, отримуючи допомогу, починають посміхатися, після цього хочеться працювати ще більше. Не буває чужого горя, не буває чужої біди, вона в нас зараз на всіх одна, тому допомагаємо усім".

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