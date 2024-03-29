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У Львові спишуть старі автобуси, трамваї та тролейбуси
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У Львові спишуть старі автобуси, трамваї та тролейбуси

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Старий трамвай
Старий трамвай. Пресслужба Львівської міської ради

Вчора, 28 березня, під час сесії міської ради погодили списання старого громадського транспорту. 10 автобусів, 14 трамваїв і два тролейбуси, непридатні для використання, продадуть на металобрухт через систему "Prozorro".

Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Львівське комунальне підприємство "АТП-1" подало на списання автобуси 1993-1999 років випуску. Їх не експлуатують з 2014-2017 років.

"Такі автобуси вже не виробляють, тому до них немає запчастин. Автобуси мають 800 тис-1 млн км пробігу. Раніше була ідея передати їх на потреби ЗСУ. Ми оголошували про пошук громадських організацій, які би могли відремонтувати або переобладнати ці автобуси для потреб військових. Була одна організація, яка спочатку зацікавилася, але потім відмовилась. Тому було ухвалено рішення продати ці автобуси на металобрухт. Вони будуть виставлені на продаж через систему Prozorro. Вилучені кошти планується витратити на операційну діяльність підприємства", — кажуть у ЛКП АТП-1.

14 трамваїв КТ-4-Д та КТ-4-СУ 1980-х років випуску відпрацювали потрійний термін експлуатації, повідомили в ЛКП "Львівелектротранс". Також у підприємстві спишуть два тролейбуси ЛАЗ Е183 та ЛуАЗ-Т-601.

"Трамвайні вагони та тролейбуси будуть розібрані. Придатні елементи будуть використані для ремонту діючого рухомого складу, а решта буде продано на брухт через систему Prozorro. Усі отримані з продажу кошти підприємство використає на господарську діяльність", — розповіли у ЛКП "Львівелектротранс".

Вагони, які мають історичне значення, підприємство збереже: "Серед них 5 тролейбусів (1989,1992,1995, 2009 та 2012 років випуску), 4 пасажирські трамваї (1909, 1957, 1977 та 1979 років випуску), 5 спецвагонів (1954, 1961, 1962 та 1963 років випуску) та спеціальна платформа з вишкою для огляду контактної мережі на базі двохвісного трамваю виробництва віденського заводу "Сіменс&Гальське" (1895 р.), яка використовується і сьогодні на території трамвайного депо".

Також у "Львівелектротрансі" спишуть і продадуть на брухт старі трамвайні колії, які раніше демонтували з вулиці Шевченка та з вулиці Степана Бандери.

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