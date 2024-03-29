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На Одещині посадовицю держпідприємства підозрюють в отриманні хабаря
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На Одещині посадовицю держпідприємства підозрюють в отриманні хабаря

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Посадовиця держпідприємства
Посадовиця, яку підозрюють в отриманні хабаря. Фото: ГУ НП в Одеській області

На Одещині посадовицю держпідприємства підозрюють в отриманні хабаря за пришвидшену видачу документів.

Про це 29 березня повідомили у Головному управлінні Нацполіції Одеської області.

За даними слідства, до жінки звернувся працівник приватного підприємства з проханням отримати сертифікати для здійснення підприємницької діяльності. Посадовиця повідомила йому, що оформлення таких документів є довготривалим, але за 20 тисяч гривень вона може пришвидшити їх видачу.

Під час наступної зустрічі чоловік передав держслужбовиці хабар в обмін на виготовлені сертифікати, зазначили у поліції. Під час обшуків у жінки вилучили гроші та документацію.

Посадовиці повідомили про підозру за ч. 1 ст. 368 Одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе, за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду дії з використанням наданого службового становища.Кримінального кодексу України. За що їй загрожує штраф від 17 тис. до 68 тисяч гривень або арешт на строк від трьох до шести місяців, або позбавлення волі на строк від двох до чотирьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Наразі вирішується питання про відсторонення підозрюваної від займаної посади та обрання їй в суді запобіжного заходу.

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