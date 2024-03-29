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На майже 20 вулицях у центрі Чернівців до вечора не буде води: де саме
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На майже 20 вулицях у центрі Чернівців до вечора не буде води: де саме

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На майже 20 вулицях у центрі Чернівців до 20:00 не буде води через аварійний витік.

Про це повідомили у Telegram водоканалу.

Водопостачання обмежать на наступних вулицях та прилеглих:

  • Белінського;
  • Білоусова;
  • Буковинська;
  • Володимира Великого;
  • Гончара;
  • Гребінки;
  • Довбуша;
  • Репіна;
  • на частині вулиці Кармелюка у будинках №1-79 та №2-74;
  • Кордуби;
  • Кобилиці;
  • Рози Ауслендер;
  • Наливайка;
  • Трепка;
  • Чернігівська;
  • Чезова;
  • Чорноморська;
  • Шевченка.

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