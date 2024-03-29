На майже 20 вулицях у центрі Чернівців до 20:00 не буде води через аварійний витік.
Про це повідомили у Telegram водоканалу.
Водопостачання обмежать на наступних вулицях та прилеглих:
- Белінського;
- Білоусова;
- Буковинська;
- Володимира Великого;
- Гончара;
- Гребінки;
- Довбуша;
- Репіна;
- на частині вулиці Кармелюка у будинках №1-79 та №2-74;
- Кордуби;
- Кобилиці;
- Рози Ауслендер;
- Наливайка;
- Трепка;
- Чернігівська;
- Чезова;
- Чорноморська;
- Шевченка.
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