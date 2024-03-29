На Закарпатті поліцейські затримали 40-річного жителя села Білки Хустського району, якого підозрюють у торгівлі наркотиками на території району.

Про це інформують на сайті Нацполіції в Закарпатській області.

За інформацією відомства, чоловіка затримали одразу після передачі "клієнтові" згортку з метамфетаміном.

"З місця події слідчі вилучили гроші, отримані за продаж наркотиків, та саму речовину. Наркоторговця помістили до ізолятора тимчасового тримання", — йдеться у повідомленні.

За фактом торгівлі наркотиками у поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 КК України. За скоєне чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі правоохоронці встановлюють канал постачання наркотовару.

Суспільне намагається отримати коментар підозрюваного.

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