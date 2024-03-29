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Житомирські прикордонники під час атаки РФ збили ударний БпЛА
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Житомирські прикордонники під час атаки РФ збили ударний БпЛА

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Проліт безпілоитників. "Шахеди". Фото: Суспільне

Вночі 29 березня прикордонники Житомирського загону збили на Київщині безпілотний літальний апарат "Shahed-136/131". Сталося це під час чергової масованої повітряної атаки України з боку Росії.

Про це повідомляє Північний кордон. Держприкордонслужба на сторінці в мережі Facebook.

"На одному з напрямків спостереження прикордонний наряд зафіксував політ боєприпасу, що баражував в напрямку столиці України. Охоронці кордону негайно відкрили вогонь зі стрілецької зброї, в результаті чого, БПЛА впав в акваторію Київського водосховища", — йдеться у повідомленні.

Атака РФ 29 березня

Під час чергової масованої повітряної атаки України з боку Росії, вночі 29 березня, було знищено 26 ракет різних типів та 58 ударних дронів типу Shahed-136/131".

"У ніч на 29 березня 2024 року противник завдав потужного ракетного-авіаційного удару по об’єктах паливно-енергетичного сектору України, застосувавши різні типи ракет та ударні БпЛА", — йдеться у дописі командувач повітряних сил ЗСУ Олещука.

Внаслідок ударів по об’єктах генерації у Дніпропетровcькій, Черкаській та Кіровоградській областях є пошкодження обладнання. Знеструмлювалися підстанції та, як наслідок, споживачі (залізниця без збоїв в русі потягів, об’єкти комунальної сфери, місцева промисловість, населення).

Через ракетний обстріл України Польща підіймала в небо літаки для моніторингу ситуації у власному повітряному просторі.

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