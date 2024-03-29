28 березня родичам загиблих воїнів Андрія Виваля, Віктора Головльова і Тараса Кави з Рогатинської громади, що на Івано-Франківщині, вручили посмертні відзнаки — ордени "За мужність" III ступеня.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Бурштинської міської ради.

Нагороди передали під час церемонії "Дзвін пам'яті", що відбулася в Івано-Франківську.

Що відомо про Андрія Виваля

Андрій Виваль народився 20 грудня 1986 року в селі Верхня Липиця. У 2004 році закінчив місцеву школу, потім вчився на офіціанта-бармена в Івано-Франківському коледжі ресторанного сервісу і туризму Національного університету харчових технологій.

22 вересня 2022 року чоловіка мобілізували у Збройні сили України. Воював у складі 10 окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс". Андрій Виваль загинув 12 липня 2023 року у Бахмутському районі на Донеччині. У бійця залишилися матір та брати.

Що відомо про Віктора Головльова

Віктор Головльов народився 14 січня 1977 року в селі Залужжя. Навчався у місцевій початковій школі та у Рогатинському ліцеї № 1. Чоловік здобув професію тракториста у Рогатинському професійно-технічному училищі, пройшов строкову службу в армії. Пізніше працював на Рогатинській птахофабриці та інших місцевих підприємствах.

24 березня 2022 року Віктора Головльова призвали до лав ЗСУ. Чоловік служив кулеметником Чопського прикордонного загону. 10 квітня 2023 року бійця відправили у Бахмутський район Донецької області.

11 травня 2023 року під час мінометного обстрілу села Іванівське Віктор Головльов отримав поранення. Помер 16 травня 2023 року в обласній клінічній лікарні імені Мечникова у Дніпрі. Військовий був вдівцем. У нього залишилися матір та молодші брат і сестра.

Що відомо про Тараса Каву

Тарас Кава народився 14 березня 1983 року у селі Чесники Рогатинської громади. Навчався у місцевій школі. Після цього здобував освіту тракториста-машиніста в Рогатинському аграрному училищі. З 1999 до 2001 року чоловік проходив військову службу в армії.

До повномасштабної війни Тарас Кава працював у сільськогосподарському виробничому кооперативі та за кордоном.

До лав ЗСУ чоловіка мобілізували у день його народження — 14 березня 2022 року. Був гранатометником у 711 полку охорони.

28 лютого 2023 року Тарас Кава у складі штурмового підрозділу поїхав на Бахмутський напрямок. 23 березня військовослужбовець отримав контузію. Після уламкового поранення та госпіталізації у травні чоловік повернувся до побратимів.

Тарас Кава загинув 4 червня 2023 року внаслідок уламкового поранення під час бойового завдання поблизу села Іванівське Бахмутського району. У чоловіка залишилися дружина та двоє дітей.

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