Через сильні пориви вітру на Тернопільщині пошкоджені 13 ліній електропередач.

Про це в Телеграмі повідомила пресслужба Тернопільської ОВА.

Станом на 10:00 перебої з електропостачанням у 39 населених пунктах (в 22 з них — частково). "Аварійно-відновлювальні бригади працюють над відновленням пошкоджених електричних мереж", — йдеться у повідомленні.

На сторінці Тернопільської ОВА повідомили, що станом на 17.00 усі споживачі забезпечені електроенергією.

Нагадаємо, на Тернопільщині вітер повалив на дороги понад два десятки дерев.