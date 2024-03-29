Вночі 29 березня на Житомирщині в межах Коростенського контрольованого прикордонного району виявили чоловіків, які незаконно полювали.

Про це 29 березня повідомили на сторінці Північний кордон. Держприкордонслужба у Facebook.

У повідомленні йдеться, що вночі 29 березня оперативні співробітники 9 прикордонного загону імені Січових Стрільців спільно з представниками єгерської служби Народицької філії ДП "Ліси України" під час виконання завдань в межах Коростенського контрольованого прикордонного району виявили двох чоловіків, кожен із яких мав при собі мисливську зброю.

"Під час перевірки з'ясували, що чоловіки, порушуючи чинне законодавство, займалися полюванням. Окрім того, в одного з порушників були відсутні дозвільні документи на рушницю 12 калібру", — повідомив Північний кордон. Держприкордонслужба.

На Житомирщині в межах Коростенського контрольованого прикордонного району виявили двох чоловіків, кожен із яких мав при собі мисливську зброю, березень 2024 року. Північний кордон. Держприкордонслужба /Facebook

За фактами на чоловіків склали протоколи за статтею 85 та статтею 190 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Незареєстровану мисливську рушницю вилучили за встановленим порядком.

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