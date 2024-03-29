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Вночі на Житомирщині прикордонники виявили чоловіків, які незаконно займалися полюванням
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Вночі на Житомирщині прикордонники виявили чоловіків, які незаконно займалися полюванням

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Кордон, прикордонники, полювання
На Житомирщині прикордонники зафіксували факт порушення правил полювання, березень 2024 року. Північний кордон. Держприкордонслужба /Facebook

Вночі 29 березня на Житомирщині в межах Коростенського контрольованого прикордонного району виявили чоловіків, які незаконно полювали.

Про це 29 березня повідомили на сторінці Північний кордон. Держприкордонслужба у Facebook.

У повідомленні йдеться, що вночі 29 березня оперативні співробітники 9 прикордонного загону імені Січових Стрільців спільно з представниками єгерської служби Народицької філії ДП "Ліси України" під час виконання завдань в межах Коростенського контрольованого прикордонного району виявили двох чоловіків, кожен із яких мав при собі мисливську зброю.

"Під час перевірки з'ясували, що чоловіки, порушуючи чинне законодавство, займалися полюванням. Окрім того, в одного з порушників були відсутні дозвільні документи на рушницю 12 калібру", — повідомив Північний кордон. Держприкордонслужба.

Вночі на Житомирщині прикордонники виявили чоловіків, які незаконно полювали
На Житомирщині в межах Коростенського контрольованого прикордонного району виявили двох чоловіків, кожен із яких мав при собі мисливську зброю, березень 2024 року. Північний кордон. Держприкордонслужба /Facebook

За фактами на чоловіків склали протоколи за статтею 85"Порушення правил використання об'єктів тваринного світу" та статтею 190 "Порушення громадянами порядку придбання, зберігання, передачі іншим особам або продажу вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї"Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Незареєстровану мисливську рушницю вилучили за встановленим порядком.

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