На Обухівщині загасили масштабну пожежу: горіло 10 гектар

Поблизу селища Трипілля Київської області сталась масштабна пожежа. Зайнялася суха трава на площі 10 га.
Про це інформує ДСНС Київщини.
28 березня о 13:28 до оперативно-диспетчерської служби Обухівського району надійшло повідомлення про загоряння трави за межами селища Трипілля.
Поблизу селища Трипілля зайнялося понад 10 га сухої трави, 28 березня 2024 р. Фото: ДСНС Київщини
Поблизу селища Трипілля зайнялося понад 10 га сухої трави, 28 березня 2024 р. Фото: ДСНС Київщини
Вже на місці рятувальники встановили, що горить трав'яний настил на площі 10 га. Пожежу ліквідували о 15:32, її причини ще встановлюватимуть.
Вогонь приборкували 17 чоловік особового складу ДСНС та 3 одиниці техніки.