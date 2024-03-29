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На Обухівщині загасили масштабну пожежу: горіло 10 гектар
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На Обухівщині загасили масштабну пожежу: горіло 10 гектар

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пожежа Трипілля
Поблизу селища Трипілля зайнялося понад 10 га трави, 28 березня 2024 р. Фото: ДСНС Київщини

Поблизу селища Трипілля Київської області сталась масштабна пожежа. Зайнялася суха трава на площі 10 га.

Про це інформує ДСНС Київщини.

28 березня о 13:28 до оперативно-диспетчерської служби Обухівського району надійшло повідомлення про загоряння трави за межами селища Трипілля.

На Обухівщині загасили масштабну пожежу: горіло 10 гектар
Поблизу селища Трипілля зайнялося понад 10 га сухої трави, 28 березня 2024 р. Фото: ДСНС Київщини

На Обухівщині загасили масштабну пожежу: горіло 10 гектар
Поблизу селища Трипілля зайнялося понад 10 га сухої трави, 28 березня 2024 р. Фото: ДСНС Київщини

Вже на місці рятувальники встановили, що горить трав'яний настил на площі 10 га. Пожежу ліквідували о 15:32, її причини ще встановлюватимуть.

Вогонь приборкували 17 чоловік особового складу ДСНС та 3 одиниці техніки.

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