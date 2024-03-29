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Сирський оцінив загрозу нового російського наступу на Харків: коментар
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Сирський оцінив загрозу нового російського наступу на Харків: коментар

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Олександр Сирський
Олександр Сирський. Telegram/Олександр Сирський

Харків стане для російських військ "фатальним містом", якщо росіяни знову вирішать наступати.

Про це в інтерв'ю "Укрінформу" сказав Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

"Ми не можемо ігнорувати будь-яку інформацію про підготовку ворога до наступальних дій, тому вживаємо всіх заходів для адекватного реагування на таку ймовірність. На сьогодні проводимо великий комплекс робіт із фортифікаційного обладнання територій і позицій, встановлюємо комплексну систему загороджень, проводимо планування застосування наших військ у разі таких дій", — сказав Олександр Сирський.

Ми вже маємо досвід бойових дій у Харківській області, нам вдалося "прорахувати" противника та звільнити значну частину Харківщини. Саме тоді відбувся масштабний обвал російського фронту. Якщо росіяни рушать туди знову, Харків стане для них фатальним містом.

"Але, звісно, кожна військова операція по-своєму унікальна, і просто скористатися її умовною калькою у наступній ситуації на фронті не вдасться за жодних умов. Сучасна війна — це математична задача із сотнями змінних, в якій кожен складник може мати вирішальне значення", — додав Сирський.

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