Стало відомо, скільки шкіл на Буковині є учасницями пілотного проєкту PISA-2025

Три школи з Чернівецької області стали учасницями пілотного етапу міжнародного дослідження якості освіти — PISA-2025. Тестування проводять анонімно, тому публічно не розголошують школи, де воно відбудеться. Дослідження оцінює здатність учнів використовувати здобуті знання, уміння та навички у реальному житті. Його проводять у понад 80 країнах.

Про це у коментарі Суспільному сказала завідувачка відділу моніторингу обласного Центру якості освіти Любов Якименко.

Що досліджує PISA

Дослідження PISA спрямоване на оцінювання систем освіти в різних країнах світу. Його проводять раз на три роки з 2000 року за членські внески країн-учасниць. В Україні тестування проводитимуть втретє.

Кожне дослідження PISA має провідну компетентність, яка досліджується глибше за інші. Для PISA-2018 це була читацька грамотність, для PISA-2021 – математична, для PISA-2025 – природничо-наукова компетентність. Таким чином, один повний цикл дослідження PISA триває 9 років.

Які особливості пілотного етапу

Пілотний етап проводитимуть цьогоріч з 8 квітня до 6 травня. Його особливістю є те, що учні проходитимуть тестування онлайн. У 2018 році тестування було письмовим, а у 2021 на флешках.

У пілотному проєкті вперше перевірятимуть знання англійської мови. Про це йдеться на сайті Міністерства освіти та науки України.

Повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи села команді Суспільне Чернівці — пишіть на пошту редакції новин: [email protected]

Читайте Суспільне Чернівці у Telegram: головні новини