У Запорізькій області врятували двох котів, які сиділи на високих деревах — ДСНС

Минулої доби, 28 березня, у Запорізькій області співробітники ДСНС врятували двох котів, які вилізли на високі дерева, але не могли самостійно спуститися.
Про це сьогодні, 29 березня, повідомили в пресслужбі ДСНС області.
Зокрема, врятували кота в Запоріжжі. Він сидів майже на 15-метровій відстані від землі:
"Рятувальники драбиною дісталися до вусаня та зняли його з гілки. Врятованого кота передали небайдужим. Пухнастик не постраждав".
Котик, якого врятували співробітники ДСНС. Фото: ГУ ДСНС України в Запорізькій області
Ще одного котика рятувальники зняли з дерева у Вільнянську, де чотирилапий сидів на відстані близько 20 метрів. Пухнастого віддали власниці.
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