У Запорізькій області врятували двох котів, які сиділи на високих деревах — ДСНС

Минулої доби, 28 березня, у Запорізькій області співробітники ДСНС врятували двох котів, які вилізли на високі дерева, але не могли самостійно спуститися.

Про це сьогодні, 29 березня, повідомили в пресслужбі ДСНС області.

Зокрема, врятували кота в Запоріжжі. Він сидів майже на 15-метровій відстані від землі:

"Рятувальники драбиною дісталися до вусаня та зняли його з гілки. Врятованого кота передали небайдужим. Пухнастик не постраждав".

Котик, якого врятували співробітники ДСНС. Фото: ГУ ДСНС України в Запорізькій області

Ще одного котика рятувальники зняли з дерева у Вільнянську, де чотирилапий сидів на відстані близько 20 метрів. Пухнастого віддали власниці.

Підписуйтеся на новини Суспільне Запоріжжя в Telegram та у Viber