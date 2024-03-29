На Сумщині затримали жінку з Великої Писарівки за підозрою в держзраді

На Сумщині 58-річній жительці с. Велика Писарівка Охтирського району повідомлено про підозру в державній зраді.

Про це 29 березня повідомили в прокуратурі Сумщини.

За даними слідства, підозрювана перейшла на бік РФ та з січня 2024 року розпочала співпрацю. За завданням куратора жінка приїжджала на місця зосереджень військових формувань на території Великописарівської громади. Використовуючи наданий їй куратором смартфон, вона здійснювала фото та відеофіксацію об’єктів та визначала їх розташування за GPS-координатами. Зібрані жінкою дані сторона РФ використовувала для вогневого ураження, повідомляють в прокуратурі.

З березня 2024 року жінка евакуювалась з Великої Писарівки через обстріли, але продовжила співпрацювати з армійцями РФ, додають в прокуратурі.

27 березня 2024 року їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу.

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