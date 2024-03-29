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Друга річниця удару Росії по Миколаївській обласній раді: що відомо з трагедії
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Друга річниця удару Росії по Миколаївській обласній раді: що відомо з трагедії

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Пошкоджена будівля Миколаївської ОДА.
Пошкоджена будівля Миколаївської ОДА, березень 2022 року. Фото: Миколаївська ОДА

Два роки тому, 29 березня 2022 року, російська ракета влучила у будівлю Миколаївської обласної ради. Внаслідок удару була зруйнована центральна секція з дев’ятого по перший поверх. Список загиблих людей налічує 37 прізвищ.

Журналісти Суспільного зібрали спогади з події дворічної давнини.

Удар було здійснено о 8:45, коли більшість працівників тільки прийшли на роботу. Окупанти запустили по будівлі облради ракету "Калібр".

Центральна секція обвалилась з дев’ятого по перший поверх. Пошуково-рятувальна операція тривала п'ять днів.

Будівля обласної ради станом на березень 2023 року.
Будівля обласної ради станом на березень 2023 року. Фото: Валентина Гурова/Суспільне Миколаїв

У списку загиблих 37 прізвищ — це співробітники ОВА, обласної ради, Господарського суду, військовослужбовці різних підрозділів, які здійснювали охорону кварталу.

"Я бачив ракету, вона над головою пролетіла. Полетіла в центр. Ми саме сідали в машину. За дві хвилини були на місці, вже бачили, що там відбувається", — згадував рік тому начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

В ефірі національного телемарафону Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич повідомив, що росіяни били точково.

"Можу зробити висновок, що окупанти просто вирішили зруйнувати цю будівлю, враховуючи, що там перебуває Віталій Кім", — сказав Олександр Сєнкевич.

Рятувальники ДСНС дістають людину з-під завалів. Рятувальні роботи в будівлі обласної ради, 29.03.2022.
Рятувальники ДСНС дістають людину з-під завалів. Рятувальні роботи в будівлі обласної ради, 29.03.2022. Фото: ДСНС

Один з тих, хто працював на місці влучання був рятувальник ДСНС Андрій Бурлаченко.

Після того, як ми прибули до місця призначення, ми побачили жах, будівля була вщент пошкоджена, одна велика дірка від неї. Навколо валялося сміття, каміння від неї. Біля неї були люди, в очах яких був жах. Одразу ми розпочали пошук постраждалих та ліквідації ситуації. Нам треба було знайти людей, бо чим швидше ми це зробимо, тільки більше у них було шансів вижити.
Рятувальник ДСНС Андрій Бурлаченко.
Рятувальник ДСНС Андрій Бурлаченко. Фото: ДСНС

Кім у коментарі кореспондентам Суспільного також додав, що функціонування механізму обласної адміністрації неможливо було в дистанційному режимі.

"Ці питання, що ви задаєте, чому людей не розосередили, я теж ставив, чи можна було б уникнути. На жаль, ні, тому що функціонування всього цього механізму потребувало щоденної роботи. Ми просто не змогли б зупинити область на декілька днів", — говорить Віталій Кім.

Чи вдасться залишити частину споруди, як нагадування про злочини РФ, стане відомо тільки під час подальшого розбору конструкцій. У 2023 році експерти зробили висновки стосовно демонтажу будівлі.

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