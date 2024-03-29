В ніч на 29 березня російські військові атакували енергетичні об’єкти у Дніпропетровській, Черкаській, Кіровоградській та Івано-Франківській областях дронами та ракетами.

Внаслідок ударів по об’єктах генерації у Дніпропетровcькій, Черкаській та Кіровоградській областях є пошкодження обладнання, написали в офіційному телеграм-каналі Міненерго.

"Знеструмлювалися підстанції та, як наслідок, споживачі (залізниця без збоїв в русі потягів, об’єкти комунальної сфери, місцева промисловість, населення)".

Крім того, на Дніпропетровщині обстріляні об’єкти теплової генерації, завдали удару по енергетичному об’єкту в Івано-Франківській області – є пошкодження обладнання.

Речниця Кіровоградобленерго Олена Данильченко сказала Суспільному, що аварійних відключень на території регіону немає.