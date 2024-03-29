На Рівненщині у Костополі призначили нову головну лікарку медзакладу

На Рівненщині призначили нову головну лікарку медзакладу Костополя Наталію Кондратюк. Вона замінила на посаді Романа Товарницького. Його звільнили після того, як у лікарні під час пологів померло немовля, а через три дні у реанімації — породілля.

Про це повідомили 29 березня у Костопільській міськраді.

Виконувач обов'язків міського голови Костополя Давид Дідух підписав наказ про призначення нової головної лікарки Костопільської багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування Наталію Кондратюк. Вона три роки очолювала відділ соціального захисту населення та охорони здоров′я Костопільської міськради.

"29 березня колективу лікарні представили нового керівника. Дійсно історична подія для Костопільської громади. Змінив багаторічного очільника закладу. Як і говорив раніше, новому керівнику легко не буде. Поставлені нові завдання, що стосуються масштабних і системних змін в роботі лікарні. Знаю, що всі зміни на краще обов’язково відбудуться. Міська рада цьому буде сприяти", – зазначив Давид Дідух.

26 березня Давид Дідух підписав розпорядження про звільнення головного лікаря медзакладу Романа Товарницького. Рішення про його звільнення прийняли після того, як у лікарні під час пологів померло немовля, а через три дні у реанімації — породілля.

"У зв’язку з останніми трагічними подіями у мене не залишилося сумнівів. Смерть пацієнтки та дитини остаточно вплинули на моє рішення не продовжувати контракт із головним лікарем", – зазначив Давид Дідух.

Смерть породіллі та немовля

19 березня породіллі Анні Данильчук зробили кесарів розтин, її немовля померло під час пологів. У лікарському свідоцтві про перинатальну смерть вказали, що причиною є гіпоплазія легень. Через три дні 22 березня жінка померла у реанімації.

Мати Анни Данильчук Олена Філічковська зазначила, як до пологів почувалася її дочка:

"У нас було все добре, вона до останнього ходила бадьора. Дитина ворушилася, я її ще гладила і цілувала. Вона останній раз 19 числа від мене пішла у пологовий. Вона хворіла, спочатку в неї була пневмонія. На роботу ходила до декрету, там протяги і захворіла. Після того була на лікарняному, а потім вийшла — і знову застудилася".

Зі слів братової Вікторії Єфімової, Анні робили кесарів розтин, після чого відкрилася кровотеча:

"З пологами пішло, щось не так. Вони мусили зробити кесарів розтин. Тоді подзвонили до Борійчук, це завідувачка. Вона приїхала і мені сказала це вже особисто: «Я приїхала, дитина вже була мертва, а в мами була кровотеча». Вона мусила мамі видалити матку. І тоді її ввели в штучний сон, щоб вона укріпилася. Тому що зробили поганий кесарів розтин. Як вони пояснили, вона не змогла сама народити й мусили це зробити. Чого одразу не можна було зробити, вона два тижні там лежала”.

Завідувачка акушерського відділення лікарні в Костополі Олена Борійчук коментувати ситуацію відмовилася. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом неналежного виконання лікарями своїх службових обов’язків.

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