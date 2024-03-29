НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
У Запоріжжі під час пожежі в п'ятиповерхівці врятували двох людей — ДСНС
ПОЖЕЖАДСНСРегіони

У Запоріжжі під час пожежі в п'ятиповерхівці врятували двох людей — ДСНС

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Пожежа, Запоріжжя 28 березня 2024
Рятувальники гасять пожежу, Запоріжжя, 28 березня 2024 року. Фото: ГУ ДСНС України в Запорізькій області

28 березня в Запоріжжі в п’ятиповерховому будинку сталася пожежа. Співробітники ДСНС врятували двох чоловіків.

Про це сьогодні, 29 березня, повідомили в пресслужбі ГУ ДСНС у Запорізькій області.

За даними рятувальників, горіли вхідні двері однієї з квартир на третьому поверсі. Загалом вогонь охопив 2 кв.м.

Під час гасіння пожежі співробітники ДСНС врятували двох чоловіків. Після огляду лікарів вони відмовилися від госпіталізації.

Причина пожежі встановлюється.

Підписуйтеся на новини Суспільне Запоріжжя в Telegram та у Viber

Топ дня
Війна новини 29 березня
Нічна ракетна атака на Україну, Росія готує новий наступ на травень-червень. 765 день війни. Онлайн Важливо
Володимир Зеленський
Зеленський подав декларацію за 2023 рік: що відомо про доходи президента
Володимир Зеленський
Данілов стане послом у Молдові — Зеленський Важливо
Верховна рада
Комітет завершив розгляд правок до законопроєкту про мобілізацію: нардепка розповіла, що буде далі Ексклюзивно
Юрій Федоренко, Ахіллес, 92 ОШБр
"Коли кажуть, за 36 місяців мобілізованих відпустять, хочеться кричати: "Не обманюйте" — командир "Ахіллесу" Федоренко

Вибір редакції
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Дізнайтесь більше
пожежа в Одесі
У будинку в центрі Одеси сталась пожежа, під час гасіння загинув рятувальник
Пожежа на відкритій території в Одеському регіоні, 2024 рік
На Одещині від початку року сталось понад 300 пожеж в екосистемах
Пожежа в гуртожитку Медуніверситету
В Полтаві горів гуртожиток
Киянин спалив автомобіль, бо з родиною власниці машини в нього були неприязні стосунки
Загрожує до 10 років за ґратами: киянин підпалив чуже авто через конфлікт
На початок