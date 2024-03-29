У Запоріжжі під час пожежі в п'ятиповерхівці врятували двох людей — ДСНС

28 березня в Запоріжжі в п’ятиповерховому будинку сталася пожежа. Співробітники ДСНС врятували двох чоловіків.

Про це сьогодні, 29 березня, повідомили в пресслужбі ГУ ДСНС у Запорізькій області.

За даними рятувальників, горіли вхідні двері однієї з квартир на третьому поверсі. Загалом вогонь охопив 2 кв.м.

Під час гасіння пожежі співробітники ДСНС врятували двох чоловіків. Після огляду лікарів вони відмовилися від госпіталізації.

Причина пожежі встановлюється.

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