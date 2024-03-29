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На Івано-Франківщині через посилення вітру знеструмлені вісім населених пунктів — обленерго
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На Івано-Франківщині через посилення вітру знеструмлені вісім населених пунктів — обленерго

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Через сильний вітер на Прикарпатті фіксують аварійні вимкнення світла
Через сильний вітер на Прикарпатті фіксують знеструмлення. Фото: Pexels

На Івано-Франківщині через посилення вітру знеструмлені вісім населених пунктів, ще 11 — частково. Найбільше аварійних вимкнень енергетики зафіксували в Городенківській, Галицькій, Снятинській та Рогатинській громадах.

Про це повідомили у Telegram-каналі "Прикарпаттяобленерго".

"Попри те, що наші фахівці вже працюють на місцях аварій, на сьогоднішню добу зберігається штормове попередження. Очікується посилення північно-західного вітру до 15-20 м/с, що може призвести до чергових знеструмлень", — йдеться у дописі.

Дізнатися про знеструмлення можна:

  • на стартовій сторінці сайту під кнопкою "Вимкнення". Необхідно ввести свою адресу або номер особового рахунку та натиснути "Подати заявку про відсутність світла";
  • зателефонувати у кол-центр за номером: 0 800 50 40 20.

"Також будьте обережні, якщо побачили обірваний провід електроліній. Відійдіть від нього на відстань від восьми метрів та зателефонуйте в кол-центр обленерго. За можливості, здійснюйте охорону ділянки до приїзду фахівців", — додають у "Прикарпаттяобленерго".

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