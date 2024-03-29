У Києві чоловік через помсту вбив собаку колишньої дівчини

У Києві дівчина вирішила розірвати стосунки зі своїм 25-річним хлопцем, а він через помсту вбив її собаку.

Про це повідомляє столична поліція.

До правоохоронців звернулася 25-річна киянка, яка розповіла, що мала стосунки з чоловіком, проте вирішила їх розірвати.

Після сварки вона пішла з дому, а коли повернулась, то побачила свого песика мертвим зі слідами крові у пакеті біля смітника. Встановили, що собаку побив співмешканець потерпілої.

"Він завдав тварині численних ударів й задушив, а тіло викинув до смітника. Відповідно до результатів проведеної судово-медичної експертизи, смерть собаки настала внаслідок механічної асфіксії", — повідомили у поліції.

Затриманий пояснив, що бажав помститися колишній. Наразі слідчі повідомили йому підозру за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу — жорстоке поводженні з тваринами. За це мешканцю Київщини загрожує до 3 років позбавлення волі.