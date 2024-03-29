Через сильні пориви вітру на Буковині знеструмлені майже 50 населених пунктів

Через сильні пориви вітру 29 березня в Чернівецькій області знеструмлені майже 50 населених пунктів. Працюють аварійні бригади.

Про це повідомили на каналі Чернівціобленерго в Telegram.

Частково або повністю знеструмлені 48 населених пунктів у Вижницькій, Глибоцькій, Кіцманській, Хотинській, Новоселицькій та Заставнівській дільницях, повідомили в обленерго.

Також без напруги частина споживачів у Чернівцях, зокрема в Садгірському районі.

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