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Мініферма з вирощування конопель. На Дніпропетровщині за збут наркотиків затримали 41-річного чоловіка
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Мініферма з вирощування конопель. На Дніпропетровщині за збут наркотиків затримали 41-річного чоловіка

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Наркотики, Синельниківщина
Вилучені наркотичні речовини. Фото: Поліція Дніпропетровщини

У Синельниківському районі Дніпропетровщини поліція затримала 41-річного підозрюваного в збуті наркотиків. Про це повідомили в обласній поліції.

Під час обшуків у нього вдома знайшли близько двох кілограмів канабісу, рослини конопель, сліп-пакети та паперові згортки з психотропами, електронні ваги тощо.

Окрім цього, в одному із будинків поліцейські викрили мініферму з вирощування наркотичних рослин конопель. Її чоловік обладнав лампами обігріву, вентиляторами та системою поливу, аби вирощувати рослини коноплі в штучних умовах.

Вилучені речовини поліцейські направили на експертизу.

Правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до злочину.

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