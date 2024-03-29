У Синельниківському районі Дніпропетровщини поліція затримала 41-річного підозрюваного в збуті наркотиків. Про це повідомили в обласній поліції.

Під час обшуків у нього вдома знайшли близько двох кілограмів канабісу, рослини конопель, сліп-пакети та паперові згортки з психотропами, електронні ваги тощо.

Окрім цього, в одному із будинків поліцейські викрили мініферму з вирощування наркотичних рослин конопель. Її чоловік обладнав лампами обігріву, вентиляторами та системою поливу, аби вирощувати рослини коноплі в штучних умовах.

Вилучені речовини поліцейські направили на експертизу.

Правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до злочину.

Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро