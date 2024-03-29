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На Львівщині внаслідок негоди знеструмлені 65 населених пунктів
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На Львівщині внаслідок негоди знеструмлені 65 населених пунктів

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Працівник Львівобленерго
Працівник "Львівобленерго" відновлює пошкоджені мережі у Городоцькому районі Львівської області. Суспільне Львів

Станом на ранок 29 березня на Львівщині відновлюють електропостачання у 65 населених пунктів. Через сильний вітер 23 населених пункти знеструмлені повністю та 42 — частково.

Про це повідомили в Telegram-каналі "Львівобленерго".

"Ці знеструмлення пов’язані виключно зі стихією, інформації про впровадження графіків на Львівщині немає", — мовиться у повідомленні.

Знеструмлення у населених пунктах зафіксували у різних районах області:

  • Східному РЕМ (Золочівська, Буська частини);
  • Західному РЕМ (Городоцька, Яворівська част.);
  • Південному РЕМ (Дрогобицька, Сколівська част.);
  • Карпатському РЕМ (Самбірська, Турківська част.);
  • Центральному РЕМ (Пустомитівська, Перемишлянська част.);
  • Північному РЕМ (Кам’янка-Бузька част.);
  • ЛМЕМ (Пустомитівська част.).

Над відновленням електропостачання працюють 20 бригад "Львівобленерго".

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