На Львівщині внаслідок негоди знеструмлені 65 населених пунктів

Станом на ранок 29 березня на Львівщині відновлюють електропостачання у 65 населених пунктів. Через сильний вітер 23 населених пункти знеструмлені повністю та 42 — частково.
Про це повідомили в Telegram-каналі "Львівобленерго".
"Ці знеструмлення пов’язані виключно зі стихією, інформації про впровадження графіків на Львівщині немає", — мовиться у повідомленні.
Знеструмлення у населених пунктах зафіксували у різних районах області:
- Східному РЕМ (Золочівська, Буська частини);
- Західному РЕМ (Городоцька, Яворівська част.);
- Південному РЕМ (Дрогобицька, Сколівська част.);
- Карпатському РЕМ (Самбірська, Турківська част.);
- Центральному РЕМ (Пустомитівська, Перемишлянська част.);
- Північному РЕМ (Кам’янка-Бузька част.);
- ЛМЕМ (Пустомитівська част.).
Над відновленням електропостачання працюють 20 бригад "Львівобленерго".
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