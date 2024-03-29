На Вінниччині вилучили боєприпаси у водія легковика

У Гайсині, що на Вінниччині, поліцейські вилучили у водія 150 патронів. Це сталося під час перевірки на блок-посту 26 березня.

34-річний чоловік — уродженець Чернівецької області, повідомили на Facebook-сторінці Нацполіції області.

"Проїжджаючи блок пост, водій не дотримався вимог дорожнього знаку, а саме "Stop Контроль". Під час перевірки у його речах виявили боєприпаси", — йдеться в повідомленні.

На місці події вибухотехніки та слідчо-оперативна група. Вони вилучили 5 упаковок із патронами калібру 5.45 у загальній кількості 150 штук. Їх направлено на експертизу.

За вказаним фактом розслідується провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.