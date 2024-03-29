Уламки пошкодили приватні будинки: наслідки нічної атаки на Київщину

В ніч на 29 березня РФ атакувала Київську область ракетами і дронами. В регіоні працювали сили ППО. Є збиті цілі.

Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

Тривогу оголошували тричі і вона тривала майже всю ніч. Жертв та постраждалих від атаки немає. У декількох районах оперативні служби зафіксували падіння уламків від збитих цілей.

Уламки збитих цілей пошкодили приватний будинок на Київщині, 29 березня 2024 р. Фото: поліція Київщини

В одній з територіальних громад уламки пошкодили два приватних будинки: всередині них посічені стіни, вилетіли вікна, пошкоджена покрівля.

У іншій громаді уламки пошкодили паркан та асфальтовану дорогу. Наслідки атаки продовжують фіксувати.