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Уламки пошкодили приватні будинки: наслідки нічної атаки на Київщину
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Уламки пошкодили приватні будинки: наслідки нічної атаки на Київщину

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Київщина 29 березня 2024
Уламки збитих цілей пошкодили приватний будинок на Київщині, 29 березня 2024 р. Фото: поліція Київщини

В ніч на 29 березня РФ атакувала Київську область ракетами і дронами. В регіоні працювали сили ППО. Є збиті цілі.

Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

Тривогу оголошували тричі і вона тривала майже всю ніч. Жертв та постраждалих від атаки немає. У декількох районах оперативні служби зафіксували падіння уламків від збитих цілей.

На Київщині вночі працювали сили ППО: є збиті цілі
Уламки збитих цілей пошкодили приватний будинок на Київщині, 29 березня 2024 р. Фото: поліція Київщини

В одній з територіальних громад уламки пошкодили два приватних будинки: всередині них посічені стіни, вилетіли вікна, пошкоджена покрівля.

У іншій громаді уламки пошкодили паркан та асфальтовану дорогу. Наслідки атаки продовжують фіксувати.

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