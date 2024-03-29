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Помер у військовому шпиталі: на Одещині попрощаються із захисником
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Помер у військовому шпиталі: на Одещині попрощаються із захисником

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Микола Галузинський
Загиблий Микола Галузинський. Фото: Савранська селищна рада

На Одещині попрощаються з військовим Миколою Галузинським, який помер у військовому шпиталі від поранень, отриманих при виконанні бойового завдання.

Про це 28 березня повідомили у Савранській селищній раді.

Микола Галузинський мав звання солдат та був стрільцем третьої стрілецької роти військової частини А4845. Чоловік помер 27 березня у шпиталі міста Києва. Поранення він отримав під час мінометного обстрілу біля населеного пункту Красногорівка Покровського району Донецької області.

29 березня об 11:00 годині траурний кортеж буде рухатись з селища Саврань до села Кам’яне, де проживав чоловік. Прощання з Миколою Галузинським відбудеться 30 березня о 10:00 годині. Церемонія буде рухатись від будинку родини, вул. Аграрна, 129, до кладовища в селі Кам’яне (Курганське).

Жителів громади просять вшанувати памʼять полеглого бійця, доєднавшись до живого коридору шани. 30 березня в Савранській громаді оголосили Днем жалоби.

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