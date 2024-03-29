Президент України посмертно нагородив орденами "За мужність" III ступеня військовослужбовців з Бурштинської громади, що на Івано-Франківщині, Івана Даніва та Ігоря Стральського.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Бурштинської міської ради.

Відзнаки вручили родинам полеглих воїнів під час церемонії "Дзвін пам'яті", що відбулася 28 березня в Івано-Франківську.

Що відомо про Івана Даніва

Іван Данів проживав у селі Дем'янів. На фронті служив старшим навідником гранатометного відділення взводу вогневої підтримки 10 окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс".

Іван Данів загинув 13 червня 2023 року на Донеччині.

Що відомо про Ігоря Стральського

Ігор Стральський народився 14 травня 1993 року у Бурштині. У військо чоловік мобілізувався 3 жовтня 2022 року.

Військовий вишкіл Ігор Стральський проходив у Великій Британії. Коли боєць повернувся з навчання, його скерували до 9 парашутно-десантної роти 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади.

Ігор Стральський разом з побратимами на "нулі" боронив Луганщину. Через деякий час після поранення та реабілітації воював на Ізюмському напрямку.

Військовослужбовець загинув 11 липня 2023 року поблизу села Степове у Харківській області.

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