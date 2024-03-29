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Збиті безпілотники та удари артилерією: як минула доба на Миколаївщині
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Збиті безпілотники та удари артилерією: як минула доба на Миколаївщині

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Протягом 28 березня російська армія атакувала Очаківську та Куцурубську громади на Миколаївщині. Окрім цього, у ніч проти 29 березня силами ППО було знищено п'ять ударних безпілотників типу "Shahed-131/136".

Про це йдеться в ранковому зведенні Миколаївської обласної військової адміністрації у Телеграм.

У військовій адміністрації зазначили, у ніч проти 29 березня силами та засобами протиповітряної оборони на території регіону знищено пʼять безпілотників типу "Shahed-131/136". Загиблих та травмованих немає.

До того ж 28 березня о 09:53 російська армія завдавала артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади.

Також о 22:31 армія Російської Федерації з артилерії гатила по території Куцурубської громади.

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