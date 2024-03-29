Протягом минулої доби, 28 березня, російські військові атакували дев'ять населених пунктів Запорізької області. Одна людина дістала поранення.
Про це сьогодні, 29 березня, повідомив у своєму каналі Telegram голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
Внаслідок дронової атаки поранено 67-річного жителя Залізничного Гуляйпільської МТГ. Чоловік самостійно звернувся по медичну допомогу, госпіталізації не потребував.
Загалом армія РФ завдала 386 ударів по містах та селах Запорізької області:
- вісім авіаційних — по Комишувасі, Малинівці, Малій Токмачці та Роботиному;
- п'ять разів застосувала РСЗВ по Малій Токмачці, Роботиному та Новоандріївці;
- 27 безпілотниками атакувала Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Залізничне;
- 346 рази з артилерії обстріляла території Гуляйполя, Малої Токмачки, Роботиного, Новоандріївки, Малинівки, Левадного та Червонодніпровки.
"Надійшло щонайменше 56 повідомлень від постраждалих про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури", — йдеться у повідомленні.
Також минулої доби, 28 березня, на Оріхівському напрямку армія РФ вісім разів атакувала позиції Сил оборони в районах Роботиного, північно-західніше Вербового та північніше Приютного Запорізької області, повідомили в Генштабі ЗСУ.
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