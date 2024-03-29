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Упродовж доби армія РФ завдала 386 ударів по дев'яти населених пунктах Запорізької області: є поранений
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Упродовж доби армія РФ завдала 386 ударів по дев'яти населених пунктах Запорізької області: є поранений

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Обстріли по Запорізькій області 28 березня 2024
Наслідки обстрілів по Запорізькій області, березень 2024. Фото: Телеграм/Іван Федоров

Протягом минулої доби, 28 березня, російські військові атакували дев'ять населених пунктів Запорізької області. Одна людина дістала поранення.

Про це сьогодні, 29 березня, повідомив у своєму каналі Telegram голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Внаслідок дронової атаки поранено 67-річного жителя Залізничного Гуляйпільської МТГ. Чоловік самостійно звернувся по медичну допомогу, госпіталізації не потребував.

Упродовж доби армія РФ завдала 386 ударів по дев'яти населених пунктах Запорізької області: є поранений
Наслідки обстрілів по Запорізькій області, 28 березня 2024. Фото: Телеграм/Іван Федоров

Упродовж доби армія РФ завдала 386 ударів по дев'яти населених пунктах Запорізької області: є поранений
Наслідки обстрілів по Запорізькій області, 28 березня 2024. Фото: ГУ Нацполіції в Запорізькій області

Загалом армія РФ завдала 386 ударів по містах та селах Запорізької області:

  • вісім авіаційних — по Комишувасі, Малинівці, Малій Токмачці та Роботиному;
  • п'ять разів застосувала РСЗВ по Малій Токмачці, Роботиному та Новоандріївці;
  • 27 безпілотниками атакувала Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Залізничне;
  • 346 рази з артилерії обстріляла території Гуляйполя, Малої Токмачки, Роботиного, Новоандріївки, Малинівки, Левадного та Червонодніпровки.
Упродовж доби армія РФ завдала 386 ударів по дев'яти населених пунктах Запорізької області: є поранений
Наслідки обстрілів по Запорізькій області, 28 березня 2024. Фото: ГУ Нацполіції в Запорізькій області

"Надійшло щонайменше 56 повідомлень від постраждалих про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури", — йдеться у повідомленні.

Упродовж доби армія РФ завдала 386 ударів по дев'яти населених пунктах Запорізької області: є поранений
Наслідки обстрілів по Запорізькій області, 28 березня 2024. Фото: ГУ Нацполіції в Запорізькій області

Упродовж доби армія РФ завдала 386 ударів по дев'яти населених пунктах Запорізької області: є поранений
Наслідки обстрілів по Запорізькій області, 28 березня 2024. Фото: ГУ Нацполіції в Запорізькій області

Також минулої доби, 28 березня, на Оріхівському напрямку армія РФ вісім разів атакувала позиції Сил оборони в районах Роботиного, північно-західніше Вербового та північніше Приютного Запорізької області, повідомили в Генштабі ЗСУ.

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