Протягом минулої доби, 28 березня, російські військові атакували дев'ять населених пунктів Запорізької області. Одна людина дістала поранення.

Про це сьогодні, 29 березня, повідомив у своєму каналі Telegram голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Внаслідок дронової атаки поранено 67-річного жителя Залізничного Гуляйпільської МТГ. Чоловік самостійно звернувся по медичну допомогу, госпіталізації не потребував.

Наслідки обстрілів по Запорізькій області, 28 березня 2024. Фото: Телеграм/Іван Федоров

Наслідки обстрілів по Запорізькій області, 28 березня 2024. Фото: ГУ Нацполіції в Запорізькій області

Загалом армія РФ завдала 386 ударів по містах та селах Запорізької області:

вісім авіаційних — по Комишувасі, Малинівці, Малій Токмачці та Роботиному;

п'ять разів застосувала РСЗВ по Малій Токмачці, Роботиному та Новоандріївці;

27 безпілотниками атакувала Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Залізничне;

346 рази з артилерії обстріляла території Гуляйполя, Малої Токмачки, Роботиного, Новоандріївки, Малинівки, Левадного та Червонодніпровки.

Наслідки обстрілів по Запорізькій області, 28 березня 2024. Фото: ГУ Нацполіції в Запорізькій області

"Надійшло щонайменше 56 повідомлень від постраждалих про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури", — йдеться у повідомленні.

Наслідки обстрілів по Запорізькій області, 28 березня 2024. Фото: ГУ Нацполіції в Запорізькій області

Наслідки обстрілів по Запорізькій області, 28 березня 2024. Фото: ГУ Нацполіції в Запорізькій області

Також минулої доби, 28 березня, на Оріхівському напрямку армія РФ вісім разів атакувала позиції Сил оборони в районах Роботиного, північно-західніше Вербового та північніше Приютного Запорізької області, в Генштабі ЗСУ.

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