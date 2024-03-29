Атака РФ по Кам`янському: що розповіли місцеві жителі

У ніч на 29 березня армія РФ атакувала Кам`янське, що на Дніпропетровщині. Як розповіли Суспільному місцеві жителі, перед самим ударом чули серію вибухів та звуки дронів.

"Були вдома, будинок потрощений, дві автівки згоріли вщент. Мій чоловік отримав поранення: уламкові, перелом руки, розірваний шлунок. Зараз він у лікарні, його ввели у стан коми", — сказала місцева жителька Катерина.