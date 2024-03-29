Оперативні новини Дніпра та Дніпропетровської області за 29 березня 2024 року читайте в хроніці подій від редакції Суспільне Дніпро.
Війська РФ вдарили по Нікопольському району
Війська РФ 15 разів атакували безпілотниками Нікопольський район. Били дронами-камікадзе та скинули снаряд з БпЛА. Також район обстріляли з важкої артилерії.
Загалом в районі пошкоджені 12 приватних будинків, авто. Зачепило лінію електропередач.
У Кривому Розі через негоду порвало найбільший прапор міста
У парку Героїв, що у Металургійному районі Кривого Рогу, через пориви вітру та негоду порвало найбільший прапор міста, повідомили кореспонденти Суспільного. Стяг розміром 12 на 18 метрів височіє на 72-метровому флагштоці.
У Дніпрі пройшла гроза
У Дніпрі пройшла гроза, про яку попереджали синоптики. Протягом кількох хвилин у місті йшла сильна злива, водії повідомляли про видимість, яка становила близько трьох метрів.
На Новому мосту в Дніпрі перекинулася вантажівка
На Новому мосту у Дніпрі перекинулася вантажівка. У бік Лівого берега утворився затор, повідомляють кореспонденти Суспільного.
Внаслідок аварії травми отримав водій Газелі, його госпіталізували.
"Водій BMW маневрував на великій швидкості та підрізав автомобіль Газель, і той врізався у відбійник", – розповів слідчий.
На Дніпропетровщині застосовують екстрені вимкнення світла
Через наслідки обстрілів на Дніпропетровщині вимушено застосовують екстрені відключення за розпорядженням НЕК Укренерго, повідомляють у ДТЕК. Пошкоджені об'єкти генерації, передачі та розподілу електроенергії.
У Дніпрі очікується гроза
У найближчу годину зі збереженням до кінця дня 29 березня у Дніпрі та області очікується гроза. Рівень небезпечності 1 (жовтий), повідомили у регіональному центрі з гідрометеорології.
У Дніпрі тролейбуси №6 курсують за зміненим маршрутом
У Дніпрі тролейбуси № 6 тимчасово курсують за зміненим маршрутом, повідомили у міській раді. Тролейбуси № 6 курсують за наступною схемою: пл. Соборна - вул. Набережна Перемоги - Південний міст - вул. Гаванська - вул. 20-річчя Перемоги - ж/м Придніпровський (вул. Кольська).
Зʼїзд з вул. Гаванської — з боку вул. 20-річчя Перемоги, без заїзду на вул. Електричну.
За зміненою схемою тролейбуси курсуватимуть до кінця дня.
Понад 100 кг пороху і 1100 набоїв: у Дніпрі затримали місцевого жителя
У Дніпрі затримали 51-річного чоловіка, в квартирі якого під час обшуку вилучили боєприпаси.
Поліцейські вилучили картонні коробки, всередині яких зберігалися пластикові банки з вибуховою речовиною, та велику кількість патронів: загалом 110 кг пороху і 1100 набоїв.
У ході досудового розслідування співробітники карного розшуку встановили, що вибухову речовину та патрони чоловік зберігав з метою подальшого продажу. Наразі з’ясовують канали отримання небезпечних речовин.
Атака РФ по Кам`янському: що розповіли місцеві жителі
У ніч на 29 березня армія РФ атакувала Кам`янське, що на Дніпропетровщині. Як розповіли Суспільному місцеві жителі, перед самим ударом чули серію вибухів та звуки дронів.
"Були вдома, будинок потрощений, дві автівки згоріли вщент. Мій чоловік отримав поранення: уламкові, перелом руки, розірваний шлунок. Зараз він у лікарні, його ввели у стан коми", — сказала місцева жителька Катерина.
Через атаку дрона-камікадзе на Нікопольщині загинула людина
Через атаку дрона-камікадзе в Нікопольському районі Дніпропетровщини загинув 39-річний чоловік. Ще один, 43 років, поранений. Його шпиталізували в стані середньої тяжкості. Безпілотник поцілив в автівку.
З Дніпра до Синельникового запустили перший швидкісний електропоїзд
29 березня з Дніпра до Синельникового запустили перший швидкісний електропоїзд Dnipro City Express. Вагони оснащені пандусами для маломобільних людей, сповивальним столиком, місцем для велосипедів та портами для заряджання гаджетів. Потяг розрахований на 800 пасажирів. Час в дорозі від Дніпра до Синельникового — година, у зворотному напрямку — майже півтори.
Квиток коштує до 25 гривень.
Через масовану атаку по Дніпропетровщині жителі були без світла та води
Через масовану атаку по Дніпропетровщині в ніч на 29 березня 50 тисяч абонентів залишилися без світла, 700 тисяч — без води, повідомив в ефірі Суспільного керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Упродовж ночі та ранку комунікації відновили.
Лісові пожежі, займання трави й сміття. На Дніпропетровщині за добу вогонь знищив 60 гектарів екосистем
На Дніпропетровщині протягом доби 28 березня вогонь знищив понад 60 гектарів природних екосистем. Пожежно-рятувальні підрозділи ДСНС в області здійснили 69 виїздів для ліквідації займань на відкритих територіях. Вони ліквідували дві лісові пожежі, 56 займань сухої рослинності та 11 пожеж, де осередком було сміття.
Через перекриття Південного мосту в Дніпрі є зміни в роботі транспорту
Через перекриття Південного мосту в Дніпрі рух тролейбусів № 6 організовано за зміненою схемою: вул. Королеви Єлизавети ІІ — Центральний міст — вул. Сонячна Набережна — Усть-Самарський міст — вул. Гаванська — вул. 20-річчя Перемоги, повідомили в профільному департаменті міськради.
Тролейбуси курсують без заїзду на вул. Набережна Перемоги та площу Соборну.
У Дніпрі через атаку не працює водовід
У Дніпрі через атаку на об'єкт критичної інфраструктури знеструмлено один з водоводів, низка вулиць без води. Станом на 7.30 електроживлення відновлено, триває заповнення системи. Найближчим часом поступово відновлять постачання води у нагірній частині міста.
У Дніпрі та по області оголосили штормове попередження
29 березня вдень у Дніпрі та по області очікуються пориви південно-західного вітру 15-20 м/с, повідомили метеорологи.
Армія РФ била по Нікопольщині: які наслідки
Через удари по Нікопольському району Дніпропетровщини увечері 28 березня та вночі 29 березня пошкоджено санаторій, три приватні будинки, господарські споруди, магазин тощо. Загиблих і поранених немає
У ніч на 29 березня Дніпропетровщина пережила масовану атаку: шестеро поранених
У ніч на 29 березня Дніпропетровщина пережила масовану атаку: шестеро поранених, є руйнування. ППО збила над областю 10 дронів, над Дніпром – чотири ракети. Пошкоджено кілька енергетичних об'єктів. На одному з них поранено чоловіка.
У Кам'янському понівечено дачний кооператив, є ще п'ятеро поранених. Серед них – 5-річна дівчинка.
На Дніпропетровщині — аварійні вимкнення світла
На Дніпропетровщині після атаки в ніч на 29 березня застосували аварійні вимкнення електроенергії, повідомили в компанії Укренерго.
У ніч на 29 березня в Камʼянському та Дніпрі пролунали вибухи. Є поранений
У Кам'янському на Дніпропетровщині близько 23:38 28 березня пролунали вибухи, ближче до 00:00 – у Дніпрі. Армія РФ атакувала низку обʼєктів критичної інфраструктури області. У Кам'янському районі поранено чоловіка, він госпіталізований у тяжкому стані.