Сімсот шістдесят пʼятий день війни. Хроніка подій в Одеській області

Ніч з 28 по 29 березня в Одеській області минула під сигнал повітряної тривоги, у Повітряних силах повідомили про небезпеку через пуски ракет з літаків Ту-95МС. Більше про події у регіоні — у хроніці Суспільне Одеса.
В Одесі під час повітряної тривоги пролунали вибухи: що відомо
Удень 29 березня в Одесі під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Близько 14:32 у місті пролунав один сильний вибух, після якого було чутно ще два-три вибухи.
Про це повідомили кореспонденти Суспільного. Повітряну тривогу у регіоні оголосили о 14:15. Тоді ж у Повітряних силах повідомили про загрозу застосування авіаційних засобів ураження, о 14:29 попередили про ракету у напрямку Одеси. Відбій дали о 14:44.
За сім місяців роботи українського коридору експортували більше, ніж за рік "зернової ініціативи" — Кубраков
За сім місяців роботи українського коридору експортували більше, ніж за рік "зернової ініціативи", повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.
За його словами, коридором пройшло 1140 суден, які перевезли 33,8 мільйона тонн вантажів до 40 країн світу. З них 23,1 мільйона тонн — продукція українських аграріїв.
Помер у військовому шпиталі: на Одещині попрощаються із захисником
У селі Камʼяне Одеської області попрощаються з військовим Миколою Галузинським, який помер від поранень, отриманих під час мінометного обстрілу на Донеччині. Поховання відбудеться 30 березня. Цей день в громаді оголосили Днем жалоби.
У Чорному морі армія РФ тримає один ракетоносій
Станом на 07:00 у Чорному морі армія РФ тримає один корабель — носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп до чотирьох ракет. В Азовському морі кораблі відсутні, повідомили у ВМС ЗСУ.
За добу на фронті відбулось 59 бойових зіткнень з армією РФ — Генштаб
Збройні сили України продовжують утримувати позиції та відбивають штурми російських підрозділів на кількох напрямках. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Загалом протягом минулої доби на фронті відбулося 59 бойових зіткнень з російським військом.
Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 29 березня.