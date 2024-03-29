Сімсот шістдесят пʼятий день війни. Хроніка подій в Одеській області

В Одесі під час повітряної тривоги пролунали вибухи: що відомо

Удень 29 березня в Одесі під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Близько 14:32 у місті пролунав один сильний вибух, після якого було чутно ще два-три вибухи.

Про це повідомили кореспонденти Суспільного. Повітряну тривогу у регіоні оголосили о 14:15. Тоді ж у Повітряних силах повідомили про загрозу застосування авіаційних засобів ураження, о 14:29 попередили про ракету у напрямку Одеси. Відбій дали о 14:44.