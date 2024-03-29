Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки розглянув майже 90% законопроєкту про мобілізацію; Зеленський провів телефонну розмову зі спікером Палати представників Конгресу США Майком Джонсоном під час якої наголосив, що швидке ухвалення допомоги для України критично важливе; Save Ukraine повідомила, що з тимчасово окупованих територій вдалося повернути ще 3 дітей з їхніми родинами; Росія на засіданні Ради безпеки ООН, ветувала резолюцію, яка продовжувала мандат групи експертів, відповідальних за моніторинг санкцій проти Північної Кореї — Суспільне підготувало головні новини ранку 28 березня.

1. Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки розглянув майже 90% законопроєкту про мобілізацію. Сьогодні, 29 березня, буде останній день розгляду депутатських правок.

Про це в ток-шоу Новий відлік на Суспільному сказала депутатка, членкиня комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Соломія Бобровська.

"Ми зупинилися на початку 4000 правки з 4495. Завтра буде фінальний день. Це обнадійливо, але це не кінець, тому що після цього ми приступимо до комітетських правок в цей законопроєкт. Мабуть, це візьме до тижня часу. Потім ми зрозуміємо, хто винесе цей законопроєкт в зал і буде захищати кожну правку", — сказала вона.

За її словами, під час обговорення у залі законопроєкт може змінити свою архітектуру.

"Тому, що те, як він потрапить в зал, скільки депутатів мають право поставити ці правки на підтвердження чи відхилення і там почнеться дика історія яка може абсолютно змінити всю архітектуру цього законопроєкту, яку ми намагаємося вималювати", — сказала депутатка.

Водночас Бобровська запевнила, що наявної нині законодавчої бази достатньо для продовження мобілізації.

"Хочу запевнити що насправді сьогодні ми носимося з цим законопроєктом, бо він навів жаху багатьом людям і зрозуміло чому. Є речі незрозумілі нікому, але наявної законодавчої бази достатньо для продовження мобілізації так, як вона відбувається сьогодні згідно з планом Генштабу", — сказала вона.

Контекст: 7 лютого Верховна рада підтримала у першому читанні запропонований урядом оновлений законопроєкт про мобілізацію.

2. Росія на засіданні Ради безпеки ООН, 28 березня ветувала резолюцію, яка продовжувала мандат групи експертів, відповідальних за моніторинг санкцій проти Північної Кореї, хоча самі санкції залишаються в силі.

Як повідомляє Associated Press, у Радбезі з 15 членів проголосували 13 "за", Росія "проти", а Китай утримався.

Посол Росії в ООН Василь Небензя заявив Раді перед голосуванням, що західні країни намагаються "задушити" КНДР і що санкції втрачають свою "актуальність" і "відірвані від реальності" у запобіганні розповсюдженню ядерної зброї в країні.

Він звинуватив групу експертів у тому, що вона "все більше зводиться до того, щоб грати на руку західним підходам, передруковувати упереджену інформацію та аналізувати газетні заголовки та фотографії низької якості". Таким чином, за словами Небензі, група "по суті визнає свою неспроможність дати тверезі оцінки статусу режиму санкцій".

Контекст: Радбез ООН запровадив санкції після першого випробувального ядерного вибуху КНДР у 2006 році та посилював їх у цілому 10 резолюціях, прагнучи — поки що безуспішно — скоротити фінансування та стримати її ядерну програму та програму балістичних ракет.

Остання резолюція про санкції була прийнята РБ ООН в грудні 2017 року. Китай і Росія наклали вето на резолюцію, запропоновану США в травні 2022 року, яка передбачала введення нових санкцій через серію запусків міжконтинентальних балістичних ракет.

Рада безпеки створила комітет для моніторингу санкцій, а мандат групи експертів з розслідування порушень було продовжено на 14 років.

3. Поліція німецької Саксонії 28 березня уточнила дані про потерпілих в ДТП, яка сталася неподалік Лейпцига за участі автобуса Flixbus. Чотири жінки загинули, серед 54 травмованих — троє українців. У МЗС України Суспільному повідомили про двох постраждалих жінок.

"За інформацією Посольства України в Німеччині, отриманою від компетентних органів країни перебування, внаслідок ДТП постраждали дві громадянки України", — повідомили у МЗС.

Зазначається, що посольство встановило з постраждалими зв'язок. Одну з жінок доставили до медичного закладу одразу після ДТП. Станом на зараз, обидві громадянки України вже перебувають за місцем свого проживання.

За попередніми даними, в автобусі перебувало 55 людей (53 пасажирів та 2 водіїв). В результаті ДТП: 4 людей загинуло, 29 було поранено, шестеро — у важкому стані.

"На даний час інформація щодо особи загиблої жінки поки ще не підтверджена. Наразі проводяться заходи з ідентифікації тіла, перевіряється її громадянство. Посольство тримає справу на особливому контролі", — повідомили в МЗС.

Німецькі правоохоронці написали на своєму сайті, що встановлено національність трьох загиблих унаслідок аварії. Це 47-річна полька, 20-річна індонезійка, які мешкали в Берліні, а також 19-річна німкеня з Баварії. Особа ще однієї загиблої поки не встановлена. Раніше писали, що загиблих п'ятеро, розбіжності поліція пояснює пошуковими заходами на місці події.

Поліція також наголошує, що неможливо встановити, наскільки тяжко травмувалися решта пасажирів, бо їх усіх було одразу ушпиталено. Водночас декого вже виписали. Лікарні не повідомляють, кого саме, це конфіденційна інформація.

"На щастя, більшість людей не постраждали або були виписані з лікарні після амбулаторного лікування з незначними ушкодженнями. Однак шестеро людей отримали серйозні поранення, деякі з них потребували негайного хірургічного втручання", — ідеться в заяві.

Українців в автобусі було троє, стать і вік не уточнено.

Триває розслідування. Попередньо, 62-річному водію з Чехії оголосили підозру вбивстві з необережності.

Контекст: Автобус, що потрапив у ДТП, виїхав із Берліна з двома водіями та 53 пасажирами. Він рухався у напрямку Нюрнберга, кінцевим пунктом призначення був Цюрих. Дорожньо-транспортна пригода відбулася за дві години після початку поїздки близько 10:00 біля повороту на Лейпциг та аеропорт "Галле". З невідомих причин автобус з'їхав з дороги й перекинувся. Пасажирів та водіїв викинуло з їхніх місць, а машина зазнала серйозних пошкоджень.

4. Волонтерська організація Save Ukraine 28 березня повідомила, що з тимчасово окупованих територій вдалося повернути ще 3 дітей з їхніми родинами. Регіони не уточнюються.

Про це повідомив виконавчий директор організації Save Ukraine, ексуповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба.

Зазначається, що зараз і діти, і батьки вже в безпеці, проте на них чекає тривалий шлях відновлення.

Контекст: На сьогодні це вже 276 дітей, яких Save Ukraine повернула з Росії та окупованих українських територій.

5. Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі спікером Палати представників Конгресу США Майком Джонсоном під час якої наголосив, що швидке ухвалення допомоги для України критично важливе.

Про це він повідомив у Telegram.

"Розповів про ситуацію на полі бою, зокрема про стрімке посилення російського повітряного терору. Лише за минулий тиждень українські міста та громади зазнали ударів 190 ракетами, 140 "шахедами" та 700 КАБами. Виведена з ладу найбільша українська ГЕС", — зазначив президент.

Зеленський наголосив, що у цій ситуації швидке ухвалення Конгресом США допомоги для України критично важливе.

"Ми усвідомлюємо, що в Палаті представників є різні позиції щодо того, як це зробити, але головне – щоб питання допомоги Україні залишалося чинником об’єднання", — сказав він.

Політики також обговорили необхідність якнайшвидшого перекриття джерел, з яких Росія фінансує війну, та використання заморожених російських активів на користь України.

"В цьому ми також розраховуємо на лідерство Конгресу", — сказав Зеленський.

Він також подякував Джонсону, обом партіям, американському народу та Джо Байдену "за життєво важливу підтримку України від початку російського вторгнення".

Контекст: 13 лютого Сенат Сполучених Штатів схвалив законопроєкт про міжнародну допомогу на суму 95,3 мільярда доларів, який включає фінансування для України, Ізраїлю та Тайваню. 16 лютого Палата представників Сполучених Штатів пішла на перерву без голосування за пакет фінансування допомоги для України. 14 березня спікер Палати представників Майк Джонсон у спілкуванні з сенаторами-республіканцями сказав, що Палата підготує свій проєкт для підтримки України, але в суттєво інакшому вигляді, аніж раніше схвалений Сенатом.