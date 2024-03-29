Рівнерада в 2024 році прийняла чотири рішення щодо передачі ОСББ земельних ділянок в постійне користування, ще трьом погодили розробити проєкт землеустрою.

Про це повідомили у міськраді на інформаційний запит Суспільного.

У відповіді за підписом начальника управління земельних відносин Рівного Сергія Таргонія зазначили, що з початку 2024 року:

отримали чотири звернення про надання ОСББ дозволiв на розроблення проєктів землеустрою щодо вiдведення в пocтійне користування земельних ділянок;

прийняли чотири рішення про передачу земельних ділянок в постійне користування ОСББ;

прийняли три рішення про надання ОСББ дозволiв на розроблення проєктів землеустрою щодо вiдведення в пocтійне користування земельних ділянок;

12 проєктів рішень міської ради надання про дозволів на розроблення проєктів землеустрою щодо відведення в постійне користування земельних ділянок не набрали достатньої кількості голосів депутатів для ухвалення.

один проєкт рішення міської ради щодо передачі ОСББ земельної ділянки у постійне користування відхилили, він не набрав неохідної кількості голосів депутатів.

В останньому пункті йдеться про ОСББ за адресою вулиця Київська, 11.

"І не погодили, і не відмовили"

Адвокат Микола Бляшин пояснив Суспільному, що суд зобов'язав міську раду повторно розглянути це питання на сесії, оскільки депутати "і не погодили, і не відмовили у відведенні ділянки".

З його слів, якщо голосів депутатів не вистачило, то це означає, що члени ОСББ з Київської, 11 можуть повторно звернутися в міську раду:

"І така кількість разів необмежена. По суті, люди можуть звертатися до того часу, доки міська рада або не дасть їм дозвіл, або не відмовить, вказавши якісь підстави. Тобто в цій ситуації людям варто звернутися ще раз, подати документи або просити повернутися депутатів до розгляду того рішення, яке було, і проголосувати”.

Коментуючи рішення суду, Микола Бляшин зазначив, що Рівнерада раніше відвела вже певну ділянку для будинку, на якій його спроєктували та збудували:

“Відповідно, в них, можна сказати, є законні очікування мати ділянку такої ж площі, яка була надана раніше, однак потрібно дивитись, чи не порушуються права інших ОСББ, інших громадян і інших суб'єктів. В цьому випадку остаточне рішення буде за міською радою, тому що вона має дати дозвіл на розробку проєкту землеустрою. Розроблений проєкт має бути погоджений і тільки тоді знову затверджений міською радою”.

Правозахисник додав, що при розробці проєкту землеустрою потрібно не порушувати права інших ОСББ — мають бути проходи, проїзди для пожежних машин, санітарні розриви й місця загального користування:

“Якщо порушень цих прав немає, тоді міська рада може затвердити. Якщо ж є питання, і, можливо, є порушення прав, тоді потрібно дивитися, як вийти з цієї ситуації: як саме зробити конфігурацію земельної ділянки. Досить часто і, як правило, ключовим питанням є, яка площа землі була в цього будинку, коли він споруджувався. Можливо, тому і доречними є старі проєктні документи, схеми розподілу території і так далі, де-факто — історично, яка склалася у них земля, як правило, ту землю й оформляють проєктом землеустрою, але це не завжди так”.

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