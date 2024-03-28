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"Чула два вибухи, а потім полетіло скло". Місцеві жителі розповіли про обстріл Миколаївки
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"Чула два вибухи, а потім полетіло скло". Місцеві жителі розповіли про обстріл Миколаївки

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Російські військові зранку, 28 березня, вдарили по місту Миколаївка, що на Донеччині. Під час обстрілу одна жінка опинилась під завалами та загинула. Пошкоджені 15 багатоквартирних будинків, сім приватних.

На подвір’ї поблизу будинку частини понівечених стін, даху, скло з вікон тощо.

Квартира місцевої жительки Оксани — пошкоджена обстрілом. Під час вибуху жінка та її чоловік були на роботі.

"Це нас врятувало. Ми живі, слава Богу. Онук був в садочку, це теж спасло, тому що там бомбосховище", — уточнила Оксана.
Оксана жителька Миколаївки розповідає про наслідки обстрілу 28 березня 2024 року
Оксана жителька Миколаївки розповідає про наслідки обстрілу 28 березня 2024 року. Скрін з відео Суспільного Донбас

"Нема квартири, стелі немає. Світло, я не знаю, якимось дивом. Оце наша дитяча була, тут мешкали наші діти, поки не виросли, але приходив онук, грався в цій кімнаті", — розповіла жінка.

Оксана жителька Миколаївки розповідає про наслідки обстрілу 28 березня 2024 року
Оксана жителька Миколаївки розповідає про наслідки обстрілу 28 березня 2024 року. Скрін з відео Суспільного Донбас

Місцева жителька Надія розповіла Суспільному, що чула два вибухи зранку.

"Це трапилось десь хвилин 15-20 на десяту. Я була у квартирі. Я на другому поверсі живу, на першому у сусідки прості вікна. Випали, чую — скло летить", — уточнила Надія.

Надія жителька Миколаївки розповідає про наслідки обстрілу 28 березня 2024 року
Надія жителька Донеччина розповідає про наслідки обстрілу 28 березня 2024 року. Скрін з відео Суспільного Донбас

Місцевий житель Ігор розповів, що був вдома, коли почався обстріл

"Вибух був, вікна повилітали. Жінку мертву знайшли, її довго шукали", — розказав чоловік.

Ігор житель Миколаївки на Донеччині розповідає про наслідки обстрілу
Ігор житель Миколаївки на Донеччині розповідає про наслідки обстрілу. Скрін з відео Суспільного Донбас

Як уточнив Суспільному Донбас в.о. начальника МВА Володимир Проскунін, пошкоджені 15 багатоповерхових будинків, це два триповерхові будинки й сім будинків у приватному секторі.

Станом на 28 березня, уточнив в.о. начальника МВА, у Миколаївській громаді залишаються 7250, в Миколаївці — 4500 місцевих жителів та 500 переселенців. До вторгнення у громаді проживали 21600.

Що відомо про обстріл Миколаївки на Донеччині 28 березня

Російські військові обстріляли керованими міжвидовими плануючими боєприпасами Д30 СН центральну частину Миколаївки на Донеччині. Внаслідок обстрілу з-під завалів багатоквартирного будинку дістали мертву жінку. Їй було 66 років. Пошкоджені понад 20 приватних та багатоквартирних будинків, уточнив Суспільному Донбас в.о. начальника МВА Володимир Проскунін та речниця обласної прокуратури Анастасія Мєдвєдєва.

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