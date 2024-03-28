За добу 28 березня 2024 року армія РФ обстріляла 13 населених пунктів Херсонської області. Одна людина, вісім отримали поранення.

Про це в Telegram повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Під атакою РФ опинились Херсон, Кізомис, Берислав, Золота Балка, Дудчани, Микільське, Тягинка, Нововоронцовка, Антонівка, Придніпровське, Станіслав, Михайлівка та Львове.

"Російські снаряди пошкодили 21 приватний будинок, адмінбудівлю, виш, об’єкт критичної інфраструктури, стільникову вежу, агропідприємство, ферму, магазин, гаражні та складські приміщення, автомобілі", — йдеться у повідомленні.

Що відомо про обстріли Херсонської області 28 березня 2024 рік

Близько четвертої години ранку російські військові обстріляли Херсон. Снаряди влучили в будівлю державного університету. В будівлі головного корпусу вишу велика діра у стіні, потрощені аудиторії, вибиті шибки. Внаслідок обстрілу загиблих та поранених немає.

Вдень російська армія обстріляла Центральний район Херсона. Загинув водій таксі, двох травмованих пасажирів доправили до лікарні. Пошкоджена тролейбусна контактна мережа — рух електротранспорту у місті зупинено.

Зранку російські військові атакували з безпілотників Берислав. Внаслідок детонації вибухівки поранений 38-річний місцевий житель. У нього діагностували вибухову травму, поранення руки та ноги.

Згодом армія РФ вдруге скинула вибухівку з дрона на Берислав. Двоє людей поранені. Обох у стані середньої тяжкості доставили до лікарні.

Російські військові атакували Антонівку. Поранений 61-річний чоловік. Йому надали медичну допомогу, він госпіталізації він відмовився.

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