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Пориви вітру, дощ та гроза: погода у Донецькій області 29 березня
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Пориви вітру, дощ та гроза: погода у Донецькій області 29 березня

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Пориви вітру та дощ очікують Донецьку область 29 березня
Пориви вітру та похмура погода. Фото: Суспільне Запоріжжя

У п'ятницю, 29 березня, у Донецькій області — хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликий дощ, а вдень — місцями помірний дощ. Також вдень можлива гроза.

Про це повідомив Донецький регіональний центр з гідрометеорології.

"Вітер вночі південний, 5-10 метрів на секунду, вдень південно-західний, 9-14 метрів на секунду, при грозі пориви, 15-20 метрів на секунду", — уточнили в гідрометцентрі.

Якою буде температура у Донецької області:

  • вночі від трьох градусів до восьми — тепла;
  • вдень від дванадцяти градусів до — сімнадцяти тепла.

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