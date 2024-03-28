Пориви вітру, дощ та гроза: погода у Донецькій області 29 березня

У п'ятницю, 29 березня, у Донецькій області — хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликий дощ, а вдень — місцями помірний дощ. Також вдень можлива гроза.
Про це повідомив Донецький регіональний центр з гідрометеорології.
"Вітер вночі південний, 5-10 метрів на секунду, вдень південно-західний, 9-14 метрів на секунду, при грозі пориви, 15-20 метрів на секунду", — уточнили в гідрометцентрі.
Якою буде температура у Донецької області:
- вночі від трьох градусів до восьми — тепла;
- вдень від дванадцяти градусів до — сімнадцяти тепла.
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