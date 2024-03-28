У центрі Бучі встановили інформаційні стенди про міста-герої України

У Бучі на Київщині встановили інформаційні стенди, які розповідають про міста-герої України.

Про це повідомляє Бучанська міська рада.

Стенди розташували у центрі міста — по вулиці Героїв Майдану. На них розмістили світлини та хронологію подій, які відбувалися під час вторгнення в Бучі, Гостомелі, Ірпені, Маріуполі, Волновасі, Харкові, Херсоні, Чернігові, Миколаєві та Охтирці.

У міськраді зазначають, що встановлення інформаційних стендів є одним із кроків для збереження історичної пам'яті та відтворенні героїчного опору країни.