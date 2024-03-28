Сили оборони України відбили вісім атак армії РФ на Оріхівському напрямку поблизу населених пунктів Роботине, Вербове та Приютне Запорізької області.

Про це сьогодні, 28 березня, у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

"На Оріхівському напрямку російська армія, за підтримки авіації, вісім разів атакувала позиції українських захисників в районах Роботиного, північно-західніше Вербового та північніше Приютного Запорізької області", — йдеться у зведенні.

Окрім цього у Генштабі зазначили, що російські військові завдали авіаційного удару поблизу Малинівки, а також обстріляли з артилерії та мінометів територію близько 10 міст та сіл Запорізької області, серед яких Червоне, Білогір'я, Щербаки та Новоданилівка.

Раніше Суспільне повідомляло, що армія РФ завдала 406 ударів по території семи населених пунктів Запорізької області.

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