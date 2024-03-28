Житель селища Воскресенське, що на Миколаївщині, Олександр займається плоггінгом, а саме збирає сміття під час пробіжок. 36-річний екоактивіст долучився до руху у лютому 2024 року.

Про те, чому вирішив займатися плоггінгом чоловік розповів кореспондентам Суспільного.

Олександр — ветеран Збройних сил України, служив піхотинцем допоки не отримав поранення, після чого вирішив приділити свій час збору сміття. Екосвідомість чоловік почав формувати у собі ще зі шкільних років.

"З собою беру звичайний пакет, але краще брати мішок, тому що пакет може порватися, потім все це прийдеться носити в руцях. Також звичайні будівельні перчатки, можна прорезинені та зручний одяг".

Основна мета Олександра — очищення селища та популяризація ідеї про те, що не треба забруднювати довкілля. Чоловік каже, що натрапляє на сміттєві балки, де місцеві жителі викидають сміття, яке потім розносить вітром.

Екоактивіст та ветеран ЗСУ Олександр збирає сміття під час плоггінг-пробіжки Фото: Юлія Голокоз/Суспільне Миколаїв Екоактивіст та ветеран ЗСУ Олександр розповідає про плоггінг Фото: Юлія Голокоз/Суспільне Миколаїв Сміттєва балка у селищі Воскресенське Фото: Юлія Голокоз/Суспільне Миколаїв

Підтримкою для Олександра є його дружина. Свою діяльність екоактивіст демонструє у соцмережах. Олександр планує свій маршрут заздалегідь, за його словами, важливо пам'ятати, що на територіях, де велися бойові дії, можуть бути вибухонебезпечні предмети.

"Там можуть бути небезпечні вибухові пристрої, речовини, предмети, наприклад, залишки боєприпасів".

Екоактивіст та ветеран ЗСУ Олександр біля місцевої сміттєвої балки Фото: Юлія Голокоз/Суспільне Миколаїв Екоактивіст та ветеран ЗСУ Олександр збирає сміття Фото: Юлія Голокоз/Суспільне Миколаїв Сміття у селищі Воскресенське Фото: Юлія Голокоз/Суспільне Миколаїв

Зі слів Олександра, вдень він витрачає по дві-три години, аби прибрати непотріб на одній з локацій, а найбільше сміття знаходить у балках, біля річки та у лісі.

"Якщо дозволяє погода в принципі майже кожного дня, беру собаку і ми йдемо чи на прогулянку, чи на пробіжку і під час цього я збираю сміття", — говорить Олександр.

Чоловік згадує випадок, коли під час очищення місцевого пляжу йому допомогли діти.

"Я все звідти вивіз машиною, наступного дня я прийшов, а там знову біля лавочки пляшки порожні, тобто знову сміття. Але, як-то кажуть, це не привід опускати руки. Ми на правильному шляху, ми робимо добру справу і робимо наше довкілля чистішим", — наголошує екоактивіст.

Дружина Олександра разом з екоактивістом Фото: з особистого архіву Олександра Екоактивіст та ветеран ЗСУ Олександр Фото: Юлія Голокоз/Суспільне Миколаїв Екоактивіст та ветеран ЗСУ Олександр збирає сміття Фото: Юлія Голокоз/Суспільне Миколаїв Сміття у селищі Воскресенське Фото: Юлія Голокоз/Суспільне Миколаїв

За словами Олександра, у селищі недостатньо сміттєвих баків, тому він іноді вивозить сміття у Миколаїв.

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