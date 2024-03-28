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Сили оборони завдали 25 ударів по позиціях РФ, знищили 4 засоби ППО та склад боєприпасів — Генштаб
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Сили оборони завдали 25 ударів по позиціях РФ, знищили 4 засоби ППО та склад боєприпасів — Генштаб

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Артилерія ЗСУ
Артилерія ЗСУ. Артилерія ЗСУ. Фото: Генштаб ЗСУ

Протягом доби зафіксовано 48 бойових зіткнень. Найгарячіше на Новопавлівському та Оріхівському напрямках. Сили оборони завдали 25 разів та ракетних ударів по позиціях військ РФ.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

Загалом, війська РФ завдали 4 ракетних та 77 авіаційних ударів, здійснили 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях Сил оборони та населених пунктах. Внаслідок російських атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти інфраструктури.

Ситуація на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках армія РФ зберігає присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Росіяни завдали авіаційного удару в районі населеного пункту Бобилівка Сумської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Леонівка, Сеньківка Чернігівської області; Клюси, Сергіївка, Сімейкине Сумської області; Ветеринарне, Висока Яруга, Красне Харківської області.

На Куп’янському напрямку окупанти наступальних (штурмових) дій не вели, завдали авіаудару в районі населеного пункту Борова Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 15 населених пунктів, зокрема Синьківка, Степова Новоселівка, Котлярівка Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 4 атаки в районах населених пунктів Терни Донецької області та Білогорівка Луганської області, де росіяни, за підтримки авіації, намагалися прорвати оборону ЗСУ. Також війська РФ завдали авіаційного удару в районі населеного пункту Ямполівка Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське Луганської області та Терни¸ Ямполівка, Торське Донецької області.

На Бахмутському напрямку українські війська відбили 11 атак в районах населених пунктів Часів Яр, Новий, Кліщіївка, Андріївка Донецької області, де росіяни, за підтримки авіації, намагалися покращити тактичне положення. Також окупанти завдали авіаударів в районах населених пунктів Миколаївка, Залізне, Андріївка, Диліївка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося понад 10 населених пунктів, зокрема Богданівка, Калинівка, Часів Яр Донецької області.

На Авдіївському напрямку Сили оборони відбили атаку в районі Семенівки Донецької області, де росіяни намагалися вибити українські підрозділи із займаних рубежів. Також війська РФ завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Очеретине, Уманське, Бердичі Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Новокалинове, Новобахмутівка, Семенівка, Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати росіян в районах населених пунктів Георгіївка, Новомихайлівка, де окупанти 13 разів намагалися прорвати оборону ЗСУ. Також окупанти завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Красногорівка, Костянтинівка, Антонівка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинились понад 10 населених пунктів, серед них Георгіївка, Парасковіївка, Костянтинівка, Вугледар Донецької області.

На Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, 8 разів атакував позиції наших захисників в районах Роботиного, північно-західніше Вербового та північніше Приютного Запорізької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області; Малинівка Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Малинівка, Червоне, Білогір’я, Новоданилівка, Щербаки Запорізької області.

На Херсонському напрямку протягом доби окупанти здійснили одну атаку на позиції Сил оборони на лівому березі Дніпра. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Кринки, Тягинка, Іванівка, Новоберислав та обласний центр Херсонської області.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 14 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки військ РФ. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану ракету.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 4 пунктах управління, 4 засобах протиповітряної оборони, 2 артилерійських засобах та 1 складу боєприпасів росіян.

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